https://ria.ru/20201122/afganistan-1585566041.html

"Добивали зверски": пограничник рассказал, как выжил в бою с душманами

"Добивали зверски": пограничник рассказал, как выжил в бою с душманами

Небольшой отряд пограничников, сотни душманов и жестокий скоротечный бой — ровно 35 лет назад в Зардевском ущелье Афганистана в засаду попали бойцы Панфиловской РИА Новости, 22.11.2020

2020-11-22T08:00

2020-11-22T08:00

2020-11-22T08:09

россия

афганская война (1979—1989)

афганистан

пакистан

ссср

безопасность

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости, Николай Протопопов. Небольшой отряд пограничников, сотни душманов и жестокий скоротечный бой — ровно 35 лет назад в Зардевском ущелье Афганистана в засаду попали бойцы Панфиловской заставы. Погибли практически все. Это были самые крупные единовременные потери Пограничных войск КГБ СССР за всю афганскую войну. Как сражались панфиловцы — в материале РИА Новости. Бесчисленные караваныПосле ввода в Афганистан советской группы войск обстановка на границе резко обострилась. Моджахеды все чаще устраивали провокации против пограничников, нападали на шедшие из СССР колонны с грузами и личным составом, пытались проникнуть на территорию советских республик. Пришлось серьезно усилить охрану приграничных территорий. Афганская погранслужба, со своей стороны, самостоятельно не могла обеспечить безопасность границы, многие ее заставы разрушили боевики. Поэтому вся тяжесть охраны рубежей легла на плечи советских солдат.Пограничников нередко перебрасывали в глубину сопредельной территории, чтобы оттеснить отряды моджахедов и перекрыть подходы. Сначала "зеленые фуражки" работали на удалении 10-15 километров, а затем взяли под контроль стокилометровую буферную зону вдоль всей границы. Кроме того, требовалось прикрывать рубежи с Пакистаном, откуда к боевикам шли бесконечные караваны с оружием, боеприпасами, медикаментами и живой силой.Самой крупной базой советских пограничников считался гарнизон Гульхана, расположенный неподалеку от Пакистана. Здесь дислоцировалась Панфиловская застава, прибывшая в ДРА из казахстанского города Панфилов. В ноябре 1985-го подразделение перебросили на одну из горных площадок Зардевского ущелья, где проводилась операция по зачистке от боевиков.Двадцать второго ноября начальнику Панфиловского отряда капитану Владимиру Рослову приказали разделить личный состав на две группы, взять 25 бойцов и занять сопку на противоположной стороне ущелья — там надо было оборудовать еще один пост для контроля территории. По ущелью протекала река, поэтому пограничники двигались вдоль нее в поисках переправы. За несколько часов марша небольшой отряд удалился от базы на 10-12 километров и оказался практически отрезан от своих.Засада в горахНа пути часто попадались кишлаки, жители которых, по всей видимости, и сообщили моджахедам об отбившихся шурави. "Мы попали в засаду, — рассказывает РИА Новости один из участников тех событий, сержант Вячеслав Дериглазов. — Наш отряд шел по ущелью внизу, а душманы заняли позиции в горах. Сначала они надеялись, что мы зайдем в один из кишлаков, где хотели нас окружить и перебить. Но мы двинулись стороной. Духи это поняли и сразу открыли огонь. Застали нас врасплох".Бандиты стреляли с трех позиций. Всего, по словам Дериглазова, группировка боевиков насчитывала порядка трехсот человек — три банды по сотне штыков каждая."Укрыться было практически негде, лишь небольшие камни да редкие деревья, — вспоминает ветеран. — По сути, голое место, мы были перед духами как на ладони. Хоть стреляй с закрытыми глазами. Бой длился около трех часов, сразу появились раненые, убитые. Командир и второй офицер погибли. Мы запрашивали поддержку по рации. Вертолеты появились, но они шли с другого задания — пустые. Дали пару ракет, а что толку".Панфиловцы были налегке, только со стрелковым оружием. Душманы же, прочно окопавшись, вели шквальный огонь из пулеметов, снайперских винтовок и даже гранатометов. Когда стемнело, стрельба прекратилась. Боевики спустились с гор и жестоко расправились с ранеными, с убитых сняли одежду, забрали оружие.Дериглазов до сих пор не понимает, как выжил. "Я видел весь этот кошмар, был в сознании, — говорит он. — Сам получил четыре ранения, в грудь сильно попало, прямо под сердце. Было много крови, видимо, поэтому они посчитали меня мертвым. Только обыскали, взяли документы, вещи из карманов. Кого-то из наших добивали из автоматов и пистолетов. В отряде были казахи и таджики, так их зверски порубили мотыгами. Пленных духи не брали"."Вдвоем не дойдем"Притворился мертвым и другой тяжелораненый боец заставы — Владимир Гаврилюк. Душманы били его прикладами по лицу и даже напоследок выстрелили еще раз. Гаврилюк вытерпел боль и не выдал себя."Мы с ним вдвоем выходили, — вспоминает Вячеслав. — После того как ушли духи, я приподнялся и осмотрелся. Вижу, Гаврилюк недалеко лежит. Мы совсем рядом воевали: прикрывали отход еще четверых наших. В его автомат попала пуля, его заклинило, поэтому в бою Володя помогал мне перезаряжать магазины. Поднялись с трудом. У меня руки перебиты, у него — ноги. Потащил его на себе. Гаврилюк говорит: "Вдвоем не получится, ты иди, пробуй в одиночку". Я запомнил место, добрался до нашей точки, и его забрали уже утром".Всего в бою в Зардевском ущелье погибли 19 пограничников. Выжили шестеро. Большинство бойцов отряда призывались в армию осенью 1983-го — до дембеля им оставались считанные дни. Дериглазов же считался молодым — служил с мая 1985-го. После боя пролежал несколько месяцев в алма-атинском военном госпитале. Его подлечили, и он продолжил службу в Панфилове. Владимиру Гаврилюку ампутировали ногу.Уже на следующий день после нападения на отряд началась операция "Возмездие". В Зардевском ущелье высадились десантно-штурмовые маневренные группы пограничных войск и полностью зачистили кишлаки от боевиков. В плен тогда взяли порядка сотни душманов, некоторые из них носили одежду убитых советских солдат. В декабре недалеко от места боя организовали полноценную военную базу "Ярим", которая стала очередной оперативной точкой гарнизона Гульхана. В горах построили казармы, склад, столовую, баню, оборудовали вертолетную площадку и огневые позиции. Объект функционировал до самого конца войны и позволил перехватить сотни караванов моджахедов.

https://ria.ru/20200803/1575223215.html

https://ria.ru/20200528/1572073808.html

https://ria.ru/20191227/1562846860.html

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пакистан

ссср

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россия, афганская война (1979—1989), афганистан, пакистан, ссср, безопасность