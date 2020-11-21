https://ria.ru/20201121/zhizn-radi-vershin-81-letniy-alpinist-gotovitsya-k-novym-rekordam--1585720070.html
Жизнь ради вершин: 81-летний альпинист готовится к новым рекордам
Жизнь ради вершин: 81-летний альпинист готовится к новым рекордам
81-летний испанец Карлос Сория готовится к новым рекордам и весной планирует восхождение на гору в Гималаях высотой более 8000 метров. Этот поход он посвятит пожилым людям в период коронавируса. Активно заниматься спортом Карлос начал после 60 лет и стал старейшим в мире человеком, который покорил семь высочайших вершин на семи континентах.
2020-11-21T20:48
2020-11-21T20:48
2020-11-21T20:50
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Жизнь ради вершин: 81-летний альпинист готовится к новым рекордам
81-летний испанец Карлос Сория готовится к новым рекордам и весной планирует восхождение на гору в Гималаях высотой более 8000 метров. Это восхождение он посвятит пожилым людям в период коронавируса. Активные восхождения Карлос начал после 60 лет и стал старейшим в мире человеком, который покорил семь высочайших вершин на семи континентах.
2020-11-21T20:48
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видео, пожилые, гималаи, здоровье, видео, спорт
Жизнь ради вершин: 81-летний альпинист готовится к новым рекордам
81-летний испанец Карлос Сория готовится к новым рекордам и весной планирует восхождение на гору в Гималаях высотой более 8000 метров. Этот поход он посвятит пожилым людям в период коронавируса. Активно заниматься спортом Карлос начал после 60 лет и стал старейшим в мире человеком, который покорил семь высочайших вершин на семи континентах.
2020-11-21T20:48
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PT2M15S
Жизнь ради вершин: 81-летний альпинист готовится к новым рекордам
20:48 21.11.2020 (обновлено: 20:50 21.11.2020)
81-летний испанец Карлос Сория готовится к новым рекордам и весной планирует восхождение на гору в Гималаях высотой более 8000 метров. Этот поход он посвятит пожилым людям в период коронавируса. Активно заниматься спортом Карлос начал после 60 лет и стал старейшим в мире человеком, который покорил семь высочайших вершин на семи континентах.