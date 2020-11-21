Жизнь ради вершин: 81-летний альпинист готовится к новым рекордам

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81-летний испанец Карлос Сория готовится к новым рекордам и весной планирует восхождение на гору в Гималаях высотой более 8000 метров. Этот поход он посвятит пожилым людям в период коронавируса. Активно заниматься спортом Карлос начал после 60 лет и стал старейшим в мире человеком, который покорил семь высочайших вершин на семи континентах.