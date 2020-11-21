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Правительство одобрило изменения в законе о здоровье граждан

Правительство одобрило изменения в законе о здоровье граждан

Правительство РФ одобрило изменения в федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:50

2020-11-21T13:50

2020-11-21T13:50

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения в федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что в соответствии с предлагаемыми изменениями предусматривается обязательное согласование кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ с Минздравом России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, общество