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Правительство одобрило изменения в законе о здоровье граждан
Правительство одобрило изменения в законе о здоровье граждан
Правительство РФ одобрило изменения в федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:50
2020-11-21T13:50
2020-11-21T13:50
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило изменения в федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", сообщается на сайте кабмина.Отмечается, что в соответствии с предлагаемыми изменениями предусматривается обязательное согласование кандидатуры на должность руководителя органа управления здравоохранением субъекта РФ с Минздравом России.
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здоровье - общество, общество