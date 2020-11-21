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В Британии выявили почти 20 тысяч заражений коронавирусом за сутки

В Британии выявили почти 20 тысяч заражений коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 19 875, скончался 341 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T22:59

2020-11-21T22:59

2020-11-21T22:59

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

англия

великобритания

в мире

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ЛОНДОН, 21 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 19 875, скончался 341 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 252 человек, скончались 511.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 493 383 человек, умерли 54 626.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

англия

великобритания

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире