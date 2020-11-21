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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201121/zarazheniya-1585730893.html
В Британии выявили почти 20 тысяч заражений коронавирусом за сутки
В Британии выявили почти 20 тысяч заражений коронавирусом за сутки
Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 19 875, скончался 341 человек, свидетельствуют данные минздрава страны. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T22:59
2020-11-21T22:59
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
англия
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 21 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 19 875, скончался 341 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 252 человек, скончались 511.Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 493 383 человек, умерли 54 626.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, англия, великобритания, в мире

В Британии выявили почти 20 тысяч заражений коронавирусом за сутки

22:59 21.11.2020
 
© РИА НовостиЛондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом
Лондон перед введением ограничений из-за роста заболеваемости коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости
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ЛОНДОН, 21 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за минувшие сутки составило 19 875, скончался 341 человек, свидетельствуют данные минздрава страны.
Днем ранее диагноз был подтвержден у 20 252 человек, скончались 511.
Всего коронавирус в стране с начала пандемии подтвердился у 1 493 383 человек, умерли 54 626.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В Англии с 5 ноября по 2 декабря действует режим карантина.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19АнглияВеликобританияВ мире
 
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