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В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"
Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, вводящий новую категорию — "вынужденно безработных". Соответствующий документ опубликован в базе нижней... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T01:13
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, вводящий новую категорию — "вынужденно безработных". Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, многие индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить деятельность. Это привело к задержкам и невыплатам зарплат. Однако по закону граждане, которых работодатель не обеспечил работой, не признаются безработными.Поэтому предлагается установить новую категорию безработных — "вынужденно безработный". К ней будут относить тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности, введенного в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.С работодателя в этот период снимается обязанность платить зарплату, но он не вправе расторгать по своей инициативе трудовой договор.Эта мера поможет сохранить организации, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за противоэпидемиологических ограничений, уверены авторы законопроекта.
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россия, госдума рф, москва, общество

В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"

01:13 21.11.2020 (обновлено: 09:51 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы
В здании Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, вводящий новую категорию — "вынужденно безработных". Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, многие индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить деятельность. Это привело к задержкам и невыплатам зарплат. Однако по закону граждане, которых работодатель не обеспечил работой, не признаются безработными.
Поэтому предлагается установить новую категорию безработных — "вынужденно безработный". К ней будут относить тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности, введенного в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
"Вынужденно безработным" гражданам должно выплачиваться пособие <…> не менее средней месячной заработной платы такого гражданина и не ниже размера МРОТ", — говорится в пояснительной записке.
С работодателя в этот период снимается обязанность платить зарплату, но он не вправе расторгать по своей инициативе трудовой договор.
Эта мера поможет сохранить организации, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за противоэпидемиологических ограничений, уверены авторы законопроекта.
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