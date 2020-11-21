https://ria.ru/20201121/zakonoproekt-1585627186.html

В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"

В Госдуму внесли законопроект о "вынужденно безработных"

Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, вводящий новую категорию — "вынужденно безработных". Соответствующий документ опубликован в базе нижней... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T01:13

2020-11-21T01:13

2020-11-21T09:51

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, вводящий новую категорию — "вынужденно безработных". Соответствующий документ опубликован в базе нижней палаты парламента.В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что в условиях ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, многие индивидуальные предприниматели были вынуждены приостановить деятельность. Это привело к задержкам и невыплатам зарплат. Однако по закону граждане, которых работодатель не обеспечил работой, не признаются безработными.Поэтому предлагается установить новую категорию безработных — "вынужденно безработный". К ней будут относить тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности, введенного в условиях режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.С работодателя в этот период снимается обязанность платить зарплату, но он не вправе расторгать по своей инициативе трудовой договор.Эта мера поможет сохранить организации, попавшие в сложную финансовую ситуацию из-за противоэпидемиологических ограничений, уверены авторы законопроекта.

https://ria.ru/20201120/skorost-1585564468.html

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