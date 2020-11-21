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Захватчик заложников в Грузии извинился за свой поступок

Захватчик заложников в Грузии извинился за свой поступок

Захватчик микрофинансовой организации в Тбилиси, который удерживал 17 заложников, извинился и заявил, что его целью было заставить руководство позаботиться о... РИА Новости, 21.11.2020

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захват заложников в тбилиси

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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Захватчик микрофинансовой организации в Тбилиси, который удерживал 17 заложников, извинился и заявил, что его целью было заставить руководство позаботиться о народе.Захватчик ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси в пятницу вечером. Он удерживал 17 заложников. Позже правоохранители задержали его, а заложников освободили."Прошу прощения у всех, кто находился в здании, и членов их семей, которые подверглись стрессу, и кто если не они хорошо знают, что я не хотел причинить им вред. Моя единственная цель - чтобы руководство начало заботиться о людях. Это выражается в запрете азартных игр и введении строгого регулирования, которое защитит наших граждан от больших банковских кредитов и высоких процентных ставок",- приводит Аджарское телевидение письмо мужчины.По словам задержанного, у населения страны нет возможности приобретать необходимые медикаменты из-за высоких цен. Он отмечает, что намерен и дальше продолжать борьбу за эту идею.

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Снятое заложником в Тбилиси видео попало в СМИ Один из заложников в Тбилиси смог снять видео 2020-11-21T20:10 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

захват заложников в тбилиси, тбилиси, грузия, в мире