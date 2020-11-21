Захватчик заложников в Грузии извинился за свой поступок
20:10 21.11.2020 (обновлено: 23:26 21.11.2020)
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на проспекте Церетели в Тбилиси, где вооруженный мужчина, который ворвался в офис микрофинансовой организации, удерживает в заложниках девять человек
© Sputnik / Стрингер
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Захватчик микрофинансовой организации в Тбилиси, который удерживал 17 заложников, извинился и заявил, что его целью было заставить руководство позаботиться о народе.
Захватчик ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси в пятницу вечером. Он удерживал 17 заложников. Позже правоохранители задержали его, а заложников освободили.
"Прошу прощения у всех, кто находился в здании, и членов их семей, которые подверглись стрессу, и кто если не они хорошо знают, что я не хотел причинить им вред. Моя единственная цель - чтобы руководство начало заботиться о людях. Это выражается в запрете азартных игр и введении строгого регулирования, которое защитит наших граждан от больших банковских кредитов и высоких процентных ставок",- приводит Аджарское телевидение письмо мужчины.
По словам задержанного, у населения страны нет возможности приобретать необходимые медикаменты из-за высоких цен. Он отмечает, что намерен и дальше продолжать борьбу за эту идею.