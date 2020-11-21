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Захватчик заложников в Грузии извинился за свой поступок
Захватчик заложников в Грузии извинился за свой поступок
Захватчик микрофинансовой организации в Тбилиси, который удерживал 17 заложников, извинился и заявил, что его целью было заставить руководство позаботиться о... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T20:10
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захват заложников в тбилиси
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Захватчик микрофинансовой организации в Тбилиси, который удерживал 17 заложников, извинился и заявил, что его целью было заставить руководство позаботиться о народе.Захватчик ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси в пятницу вечером. Он удерживал 17 заложников. Позже правоохранители задержали его, а заложников освободили."Прошу прощения у всех, кто находился в здании, и членов их семей, которые подверглись стрессу, и кто если не они хорошо знают, что я не хотел причинить им вред. Моя единственная цель - чтобы руководство начало заботиться о людях. Это выражается в запрете азартных игр и введении строгого регулирования, которое защитит наших граждан от больших банковских кредитов и высоких процентных ставок",- приводит Аджарское телевидение письмо мужчины.По словам задержанного, у населения страны нет возможности приобретать необходимые медикаменты из-за высоких цен. Он отмечает, что намерен и дальше продолжать борьбу за эту идею.
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Снятое заложником в Тбилиси видео попало в СМИ
Один из заложников в Тбилиси смог снять видео
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захват заложников в тбилиси, тбилиси, грузия, в мире

Захватчик заложников в Грузии извинился за свой поступок

20:10 21.11.2020 (обновлено: 23:26 21.11.2020)
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на проспекте Церетели в Тбилиси, где вооруженный мужчина, который ворвался в офис микрофинансовой организации, удерживает в заложниках девять человек
Сотрудники полиции на проспекте Церетели в Тбилиси, где вооруженный мужчина, который ворвался в офис микрофинансовой организации, удерживает в заложниках девять человек - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Захватчик микрофинансовой организации в Тбилиси, который удерживал 17 заложников, извинился и заявил, что его целью было заставить руководство позаботиться о народе.
Захватчик ворвался в здание микрофинансовой организации в Тбилиси в пятницу вечером. Он удерживал 17 заложников. Позже правоохранители задержали его, а заложников освободили.
"Прошу прощения у всех, кто находился в здании, и членов их семей, которые подверглись стрессу, и кто если не они хорошо знают, что я не хотел причинить им вред. Моя единственная цель - чтобы руководство начало заботиться о людях. Это выражается в запрете азартных игр и введении строгого регулирования, которое защитит наших граждан от больших банковских кредитов и высоких процентных ставок",- приводит Аджарское телевидение письмо мужчины.
По словам задержанного, у населения страны нет возможности приобретать необходимые медикаменты из-за высоких цен. Он отмечает, что намерен и дальше продолжать борьбу за эту идею.
 
Захват заложников в ТбилисиТбилисиГрузияВ мире
 
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