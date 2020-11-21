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Правительство одобрило перераспределение средств на выплаты за первенцев
Правительство одобрило перераспределение средств на выплаты за первенцев
Правительство России одобрило перераспределение субвенций на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:11
2020-11-21T14:11
2020-11-21T14:11
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России одобрило перераспределение субвенций на ежемесячные выплаты в связи с рождением первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на 2020 год, сообщается на сайте кабмина."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.Уточняется, что проект направлен на обеспечение ежемесячных выплат в полном объёме как в связи с рождением, так и с усыновлением первого ребёнка.Также правительство одобрило перераспределение объемов субсидий бюджетам субъектов РФ на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан на 2020 год.
https://ria.ru/20201114/deti-1584617748.html
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