Избиратели в Мичигане обвиняют Трампа в попытке пересмотреть итог выборов
ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Три избирателя и общественная организация подали в суд на президента США Дональда Трампа и его предвыборный штаб, обвиняя их в незаконной попытке пересмотра результатов выборов в штате Мичиган, иск подан в федеральный суд в Вашингтоне.
"Бесспорно проиграв выборы, ответчики… используют различную тактику, чтобы изменить результат выборов", - говорится в 12-страничном исковом заявлении.
Трампа обвиняют в попытках не допустить официальной сертификации итогов выборов.
"Ответчики открыто пытаются лишить избирателей-афроамериканцев, в том числе и в Детройте, штат Мичиган, их избирательных прав. Повторяя ложные утверждения о мошенничестве на выборах, которые были полностью опровергнуты, ответчики оказывают давление на официальные лица в Мичигане на уровне штата и округов с тем, чтобы не подсчитывать голоса из округа Уэйн в Мичигане, столицей которого является Детройт, и тем самым отказаться засчитывать сотни тысяч голосов", - утверждают истцы.
По их заявлению, все эти действия нарушают основополагающий Закон о гражданских правах. От суда требуют вмешаться и запретить Трампу и его штабу требовать остановить процесс утверждения голосов в Мичигане или других штатах.
По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов, и Байдену достались 16 выборщиков от штата. Официально утвердить итог голосования в Мичигане могут на следующей неделе.
Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.