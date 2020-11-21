https://ria.ru/20201121/vybory-1585632418.html

Избиратели в Мичигане обвиняют Трампа в попытке пересмотреть итог выборов

Избиратели в Мичигане обвиняют Трампа в попытке пересмотреть итог выборов

Три избирателя и общественная организация подали в суд на президента США Дональда Трампа и его предвыборный штаб, обвиняя их в незаконной попытке пересмотра... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T05:58

2020-11-21T05:58

2020-11-21T05:58

выборы президента сша — 2020

вашингтон

дональд трамп

джо байден

мичиган

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сша

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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости, Алексей Богдановский. Три избирателя и общественная организация подали в суд на президента США Дональда Трампа и его предвыборный штаб, обвиняя их в незаконной попытке пересмотра результатов выборов в штате Мичиган, иск подан в федеральный суд в Вашингтоне.Трампа обвиняют в попытках не допустить официальной сертификации итогов выборов."Ответчики открыто пытаются лишить избирателей-афроамериканцев, в том числе и в Детройте, штат Мичиган, их избирательных прав. Повторяя ложные утверждения о мошенничестве на выборах, которые были полностью опровергнуты, ответчики оказывают давление на официальные лица в Мичигане на уровне штата и округов с тем, чтобы не подсчитывать голоса из округа Уэйн в Мичигане, столицей которого является Детройт, и тем самым отказаться засчитывать сотни тысяч голосов", - утверждают истцы.По их заявлению, все эти действия нарушают основополагающий Закон о гражданских правах. От суда требуют вмешаться и запретить Трампу и его штабу требовать остановить процесс утверждения голосов в Мичигане или других штатах.По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов, и Байдену достались 16 выборщиков от штата. Официально утвердить итог голосования в Мичигане могут на следующей неделе.Трамп не признает поражение на выборах президента и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201120/vybory-1585623221.html

https://ria.ru/20201121/trump-1585632028.html

вашингтон

мичиган

вашингтон (город)

сша

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вашингтон, дональд трамп, джо байден, мичиган, вашингтон (город), сша, в мире