Саудовский король призвал сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех
16:20 21.11.2020 (обновлено: 16:43 21.11.2020)
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедсестра держит шприц перед вакцинацией от коронавируса пациента в
ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Группа стран "Большой двадцатки" должна обеспечить доступ к вакцине против коронавируса для всех народов, заявил в субботу на открытии виртуального саммита G20 король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.
Саудовская Аравия была председателем "двадцатки" в этом году.
"Этот год был исключительным, потому что пандемия коронавируса вызвала беспрецедентный шок, который затронул весь мир за короткий период. Пандемия является причиной экономических и социальных потерь, от которых продолжают страдать наши народы и наша экономика. Мы предпримем максимальные усилия, чтобы преодолеть этот кризис с помощью международного сотрудничества. Мы должны действовать над условиями для доступа всех народов к вакцине", - сказал король Саудовской Аравии.
"В то же самое время мы должны лучше подготовиться к будущим пандемиям, мы должны продолжить поддерживать глобальную экономику и открыть наши границы и экономики для передвижения товаров и людей", - добавил король.
Он подчеркнул, что страны "Большой двадцатки" "должны скоординировано поддерживать развивающие страны, чтобы сохранить тот прогресс развития, который был достигнут в течение прошедших десятилетий".
Двухдневный саммит завершится в воскресенье принятием итоговой Эр-Риядской декларации.
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