https://ria.ru/20201121/vaktsina-1585685289.html

Саудовский король призвал сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех

Саудовский король призвал сделать вакцину от COVID-19 доступной для всех

Группа стран "Большой двадцатки" должна обеспечить доступ к вакцине против коронавируса для всех народов, заявил в субботу на открытии виртуального саммита G20... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:20

2020-11-21T16:20

2020-11-21T16:43

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

саудовская аравия

саммит g20

в мире

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ДОХА, 21 ноя - РИА Новости. Группа стран "Большой двадцатки" должна обеспечить доступ к вакцине против коронавируса для всех народов, заявил в субботу на открытии виртуального саммита G20 король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд.Саудовская Аравия была председателем "двадцатки" в этом году."Этот год был исключительным, потому что пандемия коронавируса вызвала беспрецедентный шок, который затронул весь мир за короткий период. Пандемия является причиной экономических и социальных потерь, от которых продолжают страдать наши народы и наша экономика. Мы предпримем максимальные усилия, чтобы преодолеть этот кризис с помощью международного сотрудничества. Мы должны действовать над условиями для доступа всех народов к вакцине", - сказал король Саудовской Аравии."В то же самое время мы должны лучше подготовиться к будущим пандемиям, мы должны продолжить поддерживать глобальную экономику и открыть наши границы и экономики для передвижения товаров и людей", - добавил король.Он подчеркнул, что страны "Большой двадцатки" "должны скоординировано поддерживать развивающие страны, чтобы сохранить тот прогресс развития, который был достигнут в течение прошедших десятилетий".Двухдневный саммит завершится в воскресенье принятием итоговой Эр-Риядской декларации. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

саудовская аравия

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коронавирус covid-19, саудовская аравия, саммит g20, в мире