Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20201121/tszinpin-1585681080.html
Си Цзиньпин рассказал о способах создания сообщества единой судьбы в АТР
Си Цзиньпин рассказал о способах создания сообщества единой судьбы в АТР
РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:41
2020-11-21T15:41
россия-китай: главное
брикс
си цзиньпин
москва
вьетнам
малайзия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961177_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_1c831eb4b8130bdaf83555589d7df48a.jpg
МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре прошлого года на бразильском саммите БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию создания Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы. 20 ноября этого года на 27-й неофициальной встрече лидеров экономик-членов Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) китайский лидер подробно рассказал, как создать сообщество единой судьбы в АТР.Наследовать старое и открывать пути новомуНа встрече в видео-формате, состоявшейся 20 ноября, Си Цзиньпин в своем выступлении сказал, что в этом году одной из важных задач АТЭС является разработка плана сотрудничества после 2020 года. В тот же день были приняты "Путраджайские ориентиры развития АТЭС на период до 2040 года", которые предусматривают создание открытого, динамичного, устойчивого и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества к 2040 году. Новый план пришел на смену "Богорским целям" 1994 года, срок действия которых истекает в этом году.Си Цзиньпин в своем выступлении отметил: "Мы должны рассматривать принятый долгосрочный план как новый старт для начала дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".Открытость и инклюзивностьСи Цзиньпин в режиме видеосвязи на неформальной встрече 20 ноября выступил с речью на тему "Совместное создание сообщества единой судьбы в АТР". Китайский лидер, в первую очередь, подчеркнул один из четырех принципов для создания сообщества - "открытость и инклюзивность".По словам Си Цзиньпина, китайская сторона приветствует подписание соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП)и занимает открытую позицию по присоединению к CPTPP.Си Цзиньпин также подчеркнул, что необходимо продвигать интеграцию региональной экономики, чтобы быстрее создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли. Необходимо прилагать неустанные усилия для достижения нашей цели, несмотря на возникающие трудности.Реализация утвержденных плановВ своем выступлении председатель КНР также упомянул еще три принципа для создания сообщества единой судьбы в АТР, а именно инновационный рост, взаимосвязанность и взаимовыгодное сотрудничество, отметив важность реализации принятых документов.В 2017 году была принята дорожная карта по интернету и цифровой экономике. На саммите 2017 года во Вьетнаме и на саммите 2018 года в Папуа-Новой Гвинее китайский лидер два раза призывал реализовать эту карту.В октябре 2014 года на саммите АТЭС в Пекине был утвержден План по усилению взаимосвязанности. Взаимосвязанность составляет важную основу для интеграции региональной экономики, особенно на фоне пандемии.На том же саммите Си Цзиньпин первым выдвинул идею партнерских отношений в АТР, базирующихся на взаимодоверии, инклюзивности, сотрудничестве и общем выигрыше.Единая судьбаВ своей речи Си Цзиньпин рассказал о программе действий китайской стороны: проведение симпозиума по инклюзивной торговле и инвестициям и проведение симпозиума по сокращению бедности с помощью цифровых технологий.Китайский лидер также отметил, что нужно уделять особое внимание решению вопросов женщин и других социально уязвимых слоев населения, оказанию поддержки в развитии средних и малых предприятий, оказанию дистанционной медицинской помощи жителям из бедных и отделенных районов.В своем выступлении Си Цзиньпин процитировал одну малайскую пословицу (Малайзия - страна-хозяйка нынешнего саммита): "Встретившись с горой, вместе на нее взберемся, встретившись с ущельем, сообща его преодолеем".
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585584135.html
https://ria.ru/20201117/briks-1585013299.html
https://ria.ru/20201120/ates-1585564325.html
москва
вьетнам
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961177_340:0:3071:2048_1400x0_80_0_0_2cd78c6f8b5ed0f5dc664f2be0de3272.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брикс, си цзиньпин, москва, вьетнам, малайзия, в мире

Си Цзиньпин рассказал о способах создания сообщества единой судьбы в АТР

15:41 21.11.2020
 
© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине
Председатель КНР Си Цзиньпин во время заседания Всекитайского собрания народных представителей в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". В ноябре прошлого года на бразильском саммите БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул концепцию создания Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы. 20 ноября этого года на 27-й неофициальной встрече лидеров экономик-членов Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) китайский лидер подробно рассказал, как создать сообщество единой судьбы в АТР.

Наследовать старое и открывать пути новому

На встрече в видео-формате, состоявшейся 20 ноября, Си Цзиньпин в своем выступлении сказал, что в этом году одной из важных задач АТЭС является разработка плана сотрудничества после 2020 года. В тот же день были приняты "Путраджайские ориентиры развития АТЭС на период до 2040 года", которые предусматривают создание открытого, динамичного, устойчивого и мирного азиатско-тихоокеанского сообщества к 2040 году. Новый план пришел на смену "Богорским целям" 1994 года, срок действия которых истекает в этом году.
Си Цзиньпин в своем выступлении отметил: "Мы должны рассматривать принятый долгосрочный план как новый старт для начала дальнейшего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 18:19Распространение нового коронавируса
В АТЭС призвали отказаться от торговых мер вне рамок ВТО из-за COVID-19

Открытость и инклюзивность

Си Цзиньпин в режиме видеосвязи на неформальной встрече 20 ноября выступил с речью на тему "Совместное создание сообщества единой судьбы в АТР". Китайский лидер, в первую очередь, подчеркнул один из четырех принципов для создания сообщества - "открытость и инклюзивность".
По словам Си Цзиньпина, китайская сторона приветствует подписание соглашения о Всестороннем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП)и занимает открытую позицию по присоединению к CPTPP.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что необходимо продвигать интеграцию региональной экономики, чтобы быстрее создать Азиатско-Тихоокеанскую зону свободной торговли. Необходимо прилагать неустанные усилия для достижения нашей цели, несмотря на возникающие трудности.

Реализация утвержденных планов

В своем выступлении председатель КНР также упомянул еще три принципа для создания сообщества единой судьбы в АТР, а именно инновационный рост, взаимосвязанность и взаимовыгодное сотрудничество, отметив важность реализации принятых документов.
В 2017 году была принята дорожная карта по интернету и цифровой экономике. На саммите 2017 года во Вьетнаме и на саммите 2018 года в Папуа-Новой Гвинее китайский лидер два раза призывал реализовать эту карту.
В октябре 2014 года на саммите АТЭС в Пекине был утвержден План по усилению взаимосвязанности. Взаимосвязанность составляет важную основу для интеграции региональной экономики, особенно на фоне пандемии.
На том же саммите Си Цзиньпин первым выдвинул идею партнерских отношений в АТР, базирующихся на взаимодоверии, инклюзивности, сотрудничестве и общем выигрыше.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.11.2020
17 ноября, 15:06
Си Цзиньпин предложил провести симпозиум БРИКС по традиционной медицине

Единая судьба

В своей речи Си Цзиньпин рассказал о программе действий китайской стороны: проведение симпозиума по инклюзивной торговле и инвестициям и проведение симпозиума по сокращению бедности с помощью цифровых технологий.
Китайский лидер также отметил, что нужно уделять особое внимание решению вопросов женщин и других социально уязвимых слоев населения, оказанию поддержки в развитии средних и малых предприятий, оказанию дистанционной медицинской помощи жителям из бедных и отделенных районов.
В своем выступлении Си Цзиньпин процитировал одну малайскую пословицу (Малайзия - страна-хозяйка нынешнего саммита): "Встретившись с горой, вместе на нее взберемся, встретившись с ущельем, сообща его преодолеем".
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 17:13Распространение нового коронавируса
Путин отметил развитие сотрудничества в рамках АТЭС
 
Россия-Китай: ГлавноеБРИКССи ЦзиньпинМоскваВьетнамМалайзияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:09В Петербурге задержали шесть человек после драки со стрельбой
10:07В Ростовской области загорелся автобус Владикавказ-Москва
10:01Аксенов рассказал, как Крым разрушил киевские фантазии
09:58В Карабах вернулись около 25 тысяч жителей
09:53На Украине за сутки выявили рекордные 12 079 новых случаев COVID-19
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
Лента новостейМолния