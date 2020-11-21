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https://ria.ru/20201121/torgovlya-1585649634.html
Трансграничная электронная коммерция стимулирует торговлю между КНР и РФ
Трансграничная электронная коммерция стимулирует торговлю между КНР и РФ
С момента создания зоны свободной торговли в провинции Хэйлунцзян электронная торговля Китая с Россией неуклонно растет. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T11:23
2020-11-21T11:23
россия-китай: главное
россия
хэйлунцзян
китай
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". С момента создания зоны свободной торговли в провинции Хэйлунцзян электронная торговля Китая с Россией неуклонно растет.За три квартала этого года объем трансграничной электронной торговли Хэйлунцзяна достиг 560 миллионов юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза.В этом году в период крупнейшей в мире онлайн-распродажи 11 ноября правили бал продажи через лайфстриминг. К такому формату присоединились и компании, занимающиеся российско-китайской электронной торговлей. Чжан Цинбинь, генеральный директор торговой компании "Ян Пин До" в городе Хэйхэ, отметил: за счет продаж в формате онлайн-трансляции в корпоративном онлайн-магазине только с 18:00 10 ноября до 2:00 11 ноября объем заказов достиг 13000.Все больше онлайн-магазинов начинают использовать лайфстриминг для стимулирования продаж. В городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян 31-летняя россиянка Нина Иванова ведет прямые трансляции почти каждый день. "Самое важное - каждый день знакомить китайских потребителей с вкусной русской едой", - сказала она. В 2017 году Нина приехала в Суйфэньхэ, чтобы начать бизнес и потом занялась трансграничной электронной коммерцией. Она полна надежд на развитие китайско-российской торговли.Директор Хэйлунцзянского института современной китайско-российской региональной экономики Сун Куй отметил, что в последние годы провинция Хэйлунцзян и Россия углубили сотрудничество в области трансграничной электронной коммерции, демонстрируя хорошую динамику развития. Китай и Россия продолжают активно развивать пограничную инфраструктуру, что придаст новый импульс двусторонней электронной торговле.
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хэйлунцзян
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россия, хэйлунцзян, китай, экономика

Трансграничная электронная коммерция стимулирует торговлю между КНР и РФ

11:23 21.11.2020
 
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГосударственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / Mark Schiefelbein
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". С момента создания зоны свободной торговли в провинции Хэйлунцзян электронная торговля Китая с Россией неуклонно растет.
За три квартала этого года объем трансграничной электронной торговли Хэйлунцзяна достиг 560 миллионов юаней, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 3,6 раза.
В этом году в период крупнейшей в мире онлайн-распродажи 11 ноября правили бал продажи через лайфстриминг. К такому формату присоединились и компании, занимающиеся российско-китайской электронной торговлей. Чжан Цинбинь, генеральный директор торговой компании "Ян Пин До" в городе Хэйхэ, отметил: за счет продаж в формате онлайн-трансляции в корпоративном онлайн-магазине только с 18:00 10 ноября до 2:00 11 ноября объем заказов достиг 13000.
Все больше онлайн-магазинов начинают использовать лайфстриминг для стимулирования продаж. В городе Суйфэньхэ провинции Хэйлунцзян 31-летняя россиянка Нина Иванова ведет прямые трансляции почти каждый день. "Самое важное - каждый день знакомить китайских потребителей с вкусной русской едой", - сказала она. В 2017 году Нина приехала в Суйфэньхэ, чтобы начать бизнес и потом занялась трансграничной электронной коммерцией. Она полна надежд на развитие китайско-российской торговли.
Директор Хэйлунцзянского института современной китайско-российской региональной экономики Сун Куй отметил, что в последние годы провинция Хэйлунцзян и Россия углубили сотрудничество в области трансграничной электронной коммерции, демонстрируя хорошую динамику развития. Китай и Россия продолжают активно развивать пограничную инфраструктуру, что придаст новый импульс двусторонней электронной торговле.
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