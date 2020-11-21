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Посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Висконсине

Посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Висконсине

Посольство России в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в торговом центре города Уоуатоса в штате Висконсин, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T04:49

2020-11-21T04:49

2020-11-21T04:49

россия

москва

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сша

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство России в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в торговом центре города Уоуатоса в штате Висконсин, говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.Ранее полиция города Уоуатоса заявила, что восемь человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Висконсине. Подозреваемый скрылся.

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москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, висконсин, сша, в мире