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Посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Висконсине
Посольство выясняет, есть ли россияне среди пострадавших в Висконсине
Посольство России в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в торговом центре города Уоуатоса в штате Висконсин, говорится в заявлении... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T04:49
2020-11-21T04:49
2020-11-21T04:49
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Посольство России в США выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в торговом центре города Уоуатоса в штате Висконсин, говорится в заявлении диппредставительства, опубликованном в Twitter.Ранее полиция города Уоуатоса заявила, что восемь человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в Висконсине. Подозреваемый скрылся.
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РИА Новости
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россия, москва, висконсин, сша, в мире