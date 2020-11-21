Машина времени: под Белгородом появился необычный этнокультурный комплекс
08:00 21.11.2020 (обновлено: 08:01 21.11.2020)
© Историко-культурный комплекс "Слобожанщина"Мельницы-столбянки ремесленного парка комплекса "Слобожанщина"
© Историко-культурный комплекс "Слобожанщина"
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Интерактивный историко-культурный комплекс "Слобожанщина" открылся в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Он состоит из музея и ремесленного парка. Здесь можно увидеть, как жили на Слобожанщине начиная с конца XVI века, познакомиться с особенностями культуры и традиций, а также прочувствовать атмосферу того периода с помощью мультимедийных проекторов и специфических звуковых сопровождений, потрогать руками экспонаты, пройти различные мастер-классы, а также продегустировать фрукты и пироги с чаем.
© Историко-культурный комплекс "Слобожанщина"Песни и пляски во время открытия историко-культурного комплекса "Слобожанщина" в Белгородской области
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Песни и пляски во время открытия историко-культурного комплекса "Слобожанщина" в Белгородской области
© Историко-культурный комплекс "Слобожанщина"
© Официальный сайт Белгородской областиВход в ремесленный парк историко-культурного комплекса "Слобожанщина"
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Вход в ремесленный парк историко-культурного комплекса "Слобожанщина"
© Официальный сайт Белгородской области
© Официальный сайт Белгородской областиТорговые ряды музея, где можно ознакомиться с ассортиментом товаров XIX–XX веков
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Торговые ряды музея, где можно ознакомиться с ассортиментом товаров XIX–XX веков
© Официальный сайт Белгородской области
© Официальный сайт Белгородской областиФрагменты хаты-мазанки и традиционная одежда жителей Слобожанщины
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Фрагменты хаты-мазанки и традиционная одежда жителей Слобожанщины
© Официальный сайт Белгородской области
© Официальный сайт Белгородской областиПосетители историко-культурного комплекса "Слобожанщина" во время мастер-классов
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Посетители историко-культурного комплекса "Слобожанщина" во время мастер-классов
© Официальный сайт Белгородской области
© Историко-культурный комплекс "Слобожанщина"Музей комплекса, расположенный в бывшем здании администрации села
6 из 6
Музей комплекса, расположенный в бывшем здании администрации села
© Историко-культурный комплекс "Слобожанщина"
1 из 6
Песни и пляски во время открытия историко-культурного комплекса "Слобожанщина" в Белгородской области
© Историко-культурный комплекс "Слобожанщина"
2 из 6
Вход в ремесленный парк историко-культурного комплекса "Слобожанщина"
© Официальный сайт Белгородской области
3 из 6
Торговые ряды музея, где можно ознакомиться с ассортиментом товаров XIX–XX веков
© Официальный сайт Белгородской области
4 из 6
Фрагменты хаты-мазанки и традиционная одежда жителей Слобожанщины
© Официальный сайт Белгородской области
5 из 6
Посетители историко-культурного комплекса "Слобожанщина" во время мастер-классов
© Официальный сайт Белгородской области
6 из 6
Музей комплекса, расположенный в бывшем здании администрации села
© Историко-культурный комплекс "Слобожанщина"
Ремесленный парк выглядит как этническая деревня и состоит из шести хат-мазанок, окруженных палисадниками. Авторы проекта постарались передать жизнь старинной слободы, построив домики-мастерские гончара, бондаря, иконописца, винокура, маслобойщика и мастера лозоплетения. Позади домов построены три мельницы-столбянки, одна из которых открыта для посещений.
В первом зале рассказывается о заселении южной окраины Русского государства, которое началось в конце XVI века. Во втором зале демонстрируется уклад жизни русско-украинского населения Слобожанщины. В нем представлены фрагменты хаты-мазанки и деревянного сруба, предметы быта и традиционная одежда. Третий зал – торговые ряды, где можно ознакомиться с ассортиментом товаров XIX–XX веков, прочувствовать праздничную атмосферу ярмарки. Четвертый зал посвящен истории села Колотиловка, трудовым и ратным подвигам его жителей. Кроме того, рассказывается об их работе в колхозах. В музее также воссоздан кабинет председателя колхоза.
"Все экспонаты можно потрогать руками, то есть они не спрятаны под стеклом, за исключением трех витрин, так как там представлено оружие людей, которые в то время были на страже. Поэтому только эти витрины в целях безопасности закрыты", – рассказала корреспонденту проекта "Хорошие новости" директор историко-культурного центра "Слобожанщина" Ирина Айрих.
© Официальный сайт Белгородской областиПредметы быта и одежда жителей Слобожанщины
© Официальный сайт Белгородской области
Предметы быта и одежда жителей Слобожанщины
Несмотря на только недавнее открытие и самоизоляцию, комплекс посетило уже много людей. Стоимость входа в учреждение для взрослого человека с экскурсоводом и дегустацией блюд составляет 200 рублей, детям вход бесплатный, плата только за дегустацию – 50 рублей.
"Отзывы наших посетителей самые положительные: они отмечают новизну и современность проекта, видно, что им очень интересно, и это нас радует. Но мы на этом не останавливаемся, многое пытаемся усовершенствовать, доделать, работаем над реализацией новых идей", – поделилась Ирина Айрих.
По ее словам, сейчас ведется работа над организацией интерактивного новогоднего тура "Один день перед Рождеством на Слобожанщине". Чтобы создать оптимальные условия для семейного отдыха, планируется также открытие нового сквера и кофейни с прекрасным видом на водоем.
"Есть еще такая мечта… Не знаю, насколько она реальна, но очень хотелось бы скорейшего открытия границы с Украиной и чтобы туристы ближнего зарубежья нас не только посещали, но и работали, потому что Слобожанщина – это все-таки территория, на которой жили и те, и другие народы. Но, к сожалению, пока такой возможности нет", – призналась Айрих.
В следующем году планируется провести четыре крупных всероссийских фестиваля. "Это будет масштабное представление, не будем пока раскрывать все карты, но обещаем, что такого еще в области не видели. Главное, чтобы улучшилась эпидситуация в стране и в мире", – подытожила собеседница проекта "Хорошие новости".