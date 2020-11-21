https://ria.ru/20201121/slobozhanschina-1585412934.html

Машина времени: под Белгородом появился необычный этнокультурный комплекс

Машина времени: под Белгородом появился необычный этнокультурный комплекс

Интерактивный историко-культурный комплекс "Слобожанщина" открылся в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Он состоит из музея и... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:01

хорошие новости

хорошие новости

слобожанщина

белгородская область

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Интерактивный историко-культурный комплекс "Слобожанщина" открылся в селе Колотиловка Краснояружского района Белгородской области. Он состоит из музея и ремесленного парка. Здесь можно увидеть, как жили на Слобожанщине начиная с конца XVI века, познакомиться с особенностями культуры и традиций, а также прочувствовать атмосферу того периода с помощью мультимедийных проекторов и специфических звуковых сопровождений, потрогать руками экспонаты, пройти различные мастер-классы, а также продегустировать фрукты и пироги с чаем.Ремесленный парк выглядит как этническая деревня и состоит из шести хат-мазанок, окруженных палисадниками. Авторы проекта постарались передать жизнь старинной слободы, построив домики-мастерские гончара, бондаря, иконописца, винокура, маслобойщика и мастера лозоплетения. Позади домов построены три мельницы-столбянки, одна из которых открыта для посещений.В первом зале рассказывается о заселении южной окраины Русского государства, которое началось в конце XVI века. Во втором зале демонстрируется уклад жизни русско-украинского населения Слобожанщины. В нем представлены фрагменты хаты-мазанки и деревянного сруба, предметы быта и традиционная одежда. Третий зал – торговые ряды, где можно ознакомиться с ассортиментом товаров XIX–XX веков, прочувствовать праздничную атмосферу ярмарки. Четвертый зал посвящен истории села Колотиловка, трудовым и ратным подвигам его жителей. Кроме того, рассказывается об их работе в колхозах. В музее также воссоздан кабинет председателя колхоза.Несмотря на только недавнее открытие и самоизоляцию, комплекс посетило уже много людей. Стоимость входа в учреждение для взрослого человека с экскурсоводом и дегустацией блюд составляет 200 рублей, детям вход бесплатный, плата только за дегустацию – 50 рублей."Отзывы наших посетителей самые положительные: они отмечают новизну и современность проекта, видно, что им очень интересно, и это нас радует. Но мы на этом не останавливаемся, многое пытаемся усовершенствовать, доделать, работаем над реализацией новых идей", – поделилась Ирина Айрих.По ее словам, сейчас ведется работа над организацией интерактивного новогоднего тура "Один день перед Рождеством на Слобожанщине". Чтобы создать оптимальные условия для семейного отдыха, планируется также открытие нового сквера и кофейни с прекрасным видом на водоем.В следующем году планируется провести четыре крупных всероссийских фестиваля. "Это будет масштабное представление, не будем пока раскрывать все карты, но обещаем, что такого еще в области не видели. Главное, чтобы улучшилась эпидситуация в стране и в мире", – подытожила собеседница проекта "Хорошие новости".

https://ria.ru/20200914/biznes-1577027822.html

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хорошие новости, слобожанщина, белгородская область