https://ria.ru/20201121/russkiy-1585636205.html

Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский

Во Владивостоке перекрыли движение по мосту на остров Русский

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытое из-за падения льда, могут возобновить около 17:00 субботы, сообщил журналистам представитель... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:40

2020-11-21T08:40

2020-11-21T09:50

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя – РИА Новости. Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке, закрытое из-за падения льда, могут возобновить около 17:00 субботы, сообщил журналистам представитель мэрии.Ранее сообщалось, что движение по мосту на остров Русский во Владивостоке было перекрыто на неопределённый срок около 10:00 в субботу из-за падения льда с вант. В последний раз мост на Русский закрыли в сентябре в ходе тайфуна "Майсак", когда был ураганный ветер. До этого мост закрывали несколько лет назад.Кожух вант на мосту на остров Русский поврежден из-за сильного обледенения, сообщает мэрия Владивостока."По информации ФКУ ДСД Дальний Восток, из-за сильного обледенения вант на Русском мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама ванта не пострадала. Кожух носит декоративный характер. Замена кожуха произойдёт в ближайшее время в рабочем порядке", - говорится в сообщении.Мост до сих пор закрыт для движения. Как передаёт корреспондент РИА Новости, на острове перед мостом скопилась длинная очередь из машин.Позднее правительство Приморского края сообщило, что власти организуют паром для вывоза людей с острова Русского во Владивостоке на материк.Сейчас на острове перед мостом скопилась длинная очередь из машин. Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.Более точная информация о месте погрузки на паром будет дана позднее.Мост - единственный способ попасть на остров Русский, паромы сюда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек, расположен ДВФУ, Медцентр ДВФУ, военные и пожарная части.В Приморском крае с ночи четверга шел снег с дождем. Без света остались почти 170 тысяч человек. Во Владивостоке с вечера среды поднялся сильный ветер, в четверг шел дождь, ледяной дождь, есть проблемы с сотовой связью. Также остановлены паромы, частично нарушено движение автобусов, ряд авиарейсов задержаны, зафиксирован сбой в движении поездов. Машины и дороги сковало льдом, повсюду лежали упавшие деревья и ветви, упало несколько столбов. Во Владивостоке и Артеме введен режим ЧС из-за непогоды. Накануне режим ЧС регионального уровня из-за снежного циклона ввели в Приморье.

https://ria.ru/20201120/primore-1585489379.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/plita-1585321076.html

русский (остров)

владивосток

приморский край

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В Приморье ввели режим ЧС из-за снежного циклона В Приморском крае ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий циклона с ледяным дождем и сильным ветром, не прекращавшимися в течение двух суток. Местные жители публикуют в соцсетях кадры с обледеневшими деревьями, дорогами и машинами. "На данный момент без света, воды и тепла только во Владивостоке, Артеме и Надеждинском районе остаются не менее 150 тысяч человек, нарушена работа 17 социально значимых объектов", - говорится на сайте правительства Приморского края. По данным местных властей, метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев – до 12 миллиметров. Подобного в крае не наблюдалось в течение последних 30 лет. "Для устранения последствий циклона задействованы все силы и средства, в том числе МЧС, флот, армия. Развернуты пункты временного размещения, организовано горячее питание, работают полевые кухни", - сообщает правительство края. 2020-11-21T08:40 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дальневосточный федеральный университет, русский (остров), владивосток, приморский край, происшествия