https://ria.ru/20201121/privetstvie-1585646019.html

Эксперты рассказали, как правильно здороваться

Эксперты рассказали, как правильно здороваться

Эксперты рассказали РИА Новости о правилах приветствия: почему мужчинам не следует здороваться с женщинами, которые не готовы вспомнить о знакомстве, что... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T10:50

2020-11-21T10:50

2020-11-21T10:50

общество

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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости о правилах приветствия: почему мужчинам не следует здороваться с женщинами, которые не готовы вспомнить о знакомстве, что здороваться надо правильно - по старшинству, как в игральной колоде, а также какую дистанцию следует соблюдать.Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября.По словам эксперта по деловому этикету Элеоноры Басмановой, нюансов, связанных с приветствием, очень много. Например, кто должен здороваться первым, зависит от возраста, пола и статуса. Приветствовать первыми должны младшие, мужчины и люди с более низким статусом, например, подчиненные начальника.С ней согласна и бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева, которая в свою очередь поясняет: первыми здороваться должны младшие, и вот тут начинаются разночтения.Кричать собеседнику с другой стороны улицы не следует, напоминает эксперт. Если люди идут друг другу навстречу, поприветствовать следует примерно на расстоянии в полтора метра, для многонаселенного города расстояние может быть еще меньше.Басманова также напоминает о необходимости выдерживать дистанцию. На расстоянии от трех метров и больше лучше ограничиться приветствием-жестом, например, помахать рукой. Чтобы заговорить с человеком, дистанцию надо сократить.Кстати, дистанцию следует соблюдать и в разговоре, например, обращаться к другим людям на "вы", советует Басманова, напоминая, что такая форма вошла в употребление еще в эпоху Петровских реформ и означает – "Вы один многих стоите".При этом, отмечает эксперт, есть ситуации, когда здороваться неприлично. Мужчине не следует афишировать знакомство с женщиной, если она находится в компании другого мужчины и не демонстрирует желания напомнить о знакомстве.

https://ria.ru/20201013/etiket-1579606944.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/etiket-1576577813.html

https://ria.ru/20200420/1570200759.html

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общество