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Эксперты рассказали, как правильно здороваться
Эксперты рассказали, как правильно здороваться
Эксперты рассказали РИА Новости о правилах приветствия: почему мужчинам не следует здороваться с женщинами, которые не готовы вспомнить о знакомстве, что... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T10:50
2020-11-21T10:50
общество
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости о правилах приветствия: почему мужчинам не следует здороваться с женщинами, которые не готовы вспомнить о знакомстве, что здороваться надо правильно - по старшинству, как в игральной колоде, а также какую дистанцию следует соблюдать.Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября.По словам эксперта по деловому этикету Элеоноры Басмановой, нюансов, связанных с приветствием, очень много. Например, кто должен здороваться первым, зависит от возраста, пола и статуса. Приветствовать первыми должны младшие, мужчины и люди с более низким статусом, например, подчиненные начальника.С ней согласна и бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева, которая в свою очередь поясняет: первыми здороваться должны младшие, и вот тут начинаются разночтения.Кричать собеседнику с другой стороны улицы не следует, напоминает эксперт. Если люди идут друг другу навстречу, поприветствовать следует примерно на расстоянии в полтора метра, для многонаселенного города расстояние может быть еще меньше.Басманова также напоминает о необходимости выдерживать дистанцию. На расстоянии от трех метров и больше лучше ограничиться приветствием-жестом, например, помахать рукой. Чтобы заговорить с человеком, дистанцию надо сократить.Кстати, дистанцию следует соблюдать и в разговоре, например, обращаться к другим людям на "вы", советует Басманова, напоминая, что такая форма вошла в употребление еще в эпоху Петровских реформ и означает – "Вы один многих стоите".При этом, отмечает эксперт, есть ситуации, когда здороваться неприлично. Мужчине не следует афишировать знакомство с женщиной, если она находится в компании другого мужчины и не демонстрирует желания напомнить о знакомстве.
https://ria.ru/20201013/etiket-1579606944.html
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общество

Эксперты рассказали, как правильно здороваться

10:50 21.11.2020
 
© Фото : Fotolia / FotolEdhar Рукопожатие
Рукопожатие - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : Fotolia / FotolEdhar
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МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Эксперты рассказали РИА Новости о правилах приветствия: почему мужчинам не следует здороваться с женщинами, которые не готовы вспомнить о знакомстве, что здороваться надо правильно - по старшинству, как в игральной колоде, а также какую дистанцию следует соблюдать.
Всемирный день приветствий отмечается ежегодно 21 ноября.
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По словам эксперта по деловому этикету Элеоноры Басмановой, нюансов, связанных с приветствием, очень много. Например, кто должен здороваться первым, зависит от возраста, пола и статуса. Приветствовать первыми должны младшие, мужчины и люди с более низким статусом, например, подчиненные начальника.
С ней согласна и бизнес-консультант по этикету Татьяна Николаева, которая в свою очередь поясняет: первыми здороваться должны младшие, и вот тут начинаются разночтения.
"Потому что если это наша частная жизнь, то "младше" – мужчины и молодые люди по возрасту, а "старше" - люди пожилые и женщины. Не имеется в виду возраст, конечно, имеется в виду старшинство по этикету. Это как в карточной колоде – дама старше валета", - уточнила она, добавив, что в деловой среде пол и возраст не имеют никакого значения. Важна только занимаемая должность.
Кричать собеседнику с другой стороны улицы не следует, напоминает эксперт. Если люди идут друг другу навстречу, поприветствовать следует примерно на расстоянии в полтора метра, для многонаселенного города расстояние может быть еще меньше.
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Басманова также напоминает о необходимости выдерживать дистанцию. На расстоянии от трех метров и больше лучше ограничиться приветствием-жестом, например, помахать рукой. Чтобы заговорить с человеком, дистанцию надо сократить.
Кстати, дистанцию следует соблюдать и в разговоре, например, обращаться к другим людям на "вы", советует Басманова, напоминая, что такая форма вошла в употребление еще в эпоху Петровских реформ и означает – "Вы один многих стоите".
"Чем дольше у вас будет возможность обращаться на "вы", тем дольше вы ей и старайтесь пользоваться, не торопитесь переходить на "ты". "Вы" - это всегда определённая дистанция, и в этой дистанции есть возможность для маневра", - поясняет она.
При этом, отмечает эксперт, есть ситуации, когда здороваться неприлично. Мужчине не следует афишировать знакомство с женщиной, если она находится в компании другого мужчины и не демонстрирует желания напомнить о знакомстве.
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