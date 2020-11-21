https://ria.ru/20201121/pozhar-1585699666.html

Пожарные спасли двух детей при возгорании в московской многоэтажке

Пожарные спасли двух детей при возгорании в московской многоэтажке

Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы, среди них было двое детей, никто не пострадал, сообщили в МЧС России по РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:45

2020-11-21T17:45

2020-11-21T17:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы, среди них было двое детей, никто не пострадал, сообщили в МЧС России по Москве.Сообщение о возгорании в 57 доме на улице Шоссейная поступило в 16.03 в субботу."По прибытию ПСП - здание 12-этажное, жилое. В одной из квартир на шестом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров. В 16.28 пожар локализован. В 16.29 пожар ликвидирован. С вышележащих этажей были спасены пять человек, из них два ребёнка", - говорится в сообщении.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20201117/pozhar-1585024312.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия