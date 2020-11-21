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Пожарные спасли двух детей при возгорании в московской многоэтажке
Пожарные спасли двух детей при возгорании в московской многоэтажке
Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы, среди них было двое детей, никто не пострадал, сообщили в МЧС России по РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:45
2020-11-21T17:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы, среди них было двое детей, никто не пострадал, сообщили в МЧС России по Москве.Сообщение о возгорании в 57 доме на улице Шоссейная поступило в 16.03 в субботу."По прибытию ПСП - здание 12-этажное, жилое. В одной из квартир на шестом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров. В 16.28 пожар локализован. В 16.29 пожар ликвидирован. С вышележащих этажей были спасены пять человек, из них два ребёнка", - говорится в сообщении.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

Пожарные спасли двух детей при возгорании в московской многоэтажке

17:45 21.11.2020 (обновлено: 17:52 21.11.2020)
 
© Фото : ГУ МЧС России по МосквеДом на улице Шоссейная в Москве, где произошло возгорание
Дом на улице Шоссейная в Москве, где произошло возгорание - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Москве
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Сотрудники МЧС спасли пять человек при пожаре в жилой многоэтажке на юго-востоке Москвы, среди них было двое детей, никто не пострадал, сообщили в МЧС России по Москве.
Сообщение о возгорании в 57 доме на улице Шоссейная поступило в 16.03 в субботу.
"По прибытию ПСП - здание 12-этажное, жилое. В одной из квартир на шестом этаже происходило возгорание личных вещей и мебели на площади 10 квадратных метров. В 16.28 пожар локализован. В 16.29 пожар ликвидирован. С вышележащих этажей были спасены пять человек, из них два ребёнка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.
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