В Краснодаре произошла потасовка сотрудников ДПС и подростков
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет историю с потасовкой сотрудников ДПС и подростков, видео с которой попало в местные паблики в соцсетях, сообщает УМВД города.
Вечером в субботу видео, на котором несколько сотрудников ДПС скручивают подростков на улице Красных Партизан кубанской столицы, было опубликовано одним из местных Telegram-каналов. При этом в ролике видно, что подростки активно сопротивляются стражам порядка, не всех их удается задержать. Видео сопровождается нецензурной бранью.
"В настоящее время проводится проверка по факту происшествия на улице Красных Партизан с участием несовершеннолетних подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Необходимо отметить, что некоторые из указанных лиц состоят на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних краснодарской полиции. Собранные материалы будут направлены в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия законного процессуального решения", - рассказали в городском управлении МВД.