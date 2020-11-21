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В Краснодаре произошла потасовка сотрудников ДПС и подростков
В Краснодаре произошла потасовка сотрудников ДПС и подростков
Полиция Краснодара проверяет историю с потасовкой сотрудников ДПС и подростков, видео с которой попало в местные паблики в соцсетях, сообщает УМВД города. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T21:53
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россия
краснодар
происшествия
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет историю с потасовкой сотрудников ДПС и подростков, видео с которой попало в местные паблики в соцсетях, сообщает УМВД города.Вечером в субботу видео, на котором несколько сотрудников ДПС скручивают подростков на улице Красных Партизан кубанской столицы, было опубликовано одним из местных Telegram-каналов. При этом в ролике видно, что подростки активно сопротивляются стражам порядка, не всех их удается задержать. Видео сопровождается нецензурной бранью.
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россия
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россия, краснодар, происшествия

В Краснодаре произошла потасовка сотрудников ДПС и подростков

21:53 21.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет историю с потасовкой сотрудников ДПС и подростков, видео с которой попало в местные паблики в соцсетях, сообщает УМВД города.
Вечером в субботу видео, на котором несколько сотрудников ДПС скручивают подростков на улице Красных Партизан кубанской столицы, было опубликовано одним из местных Telegram-каналов. При этом в ролике видно, что подростки активно сопротивляются стражам порядка, не всех их удается задержать. Видео сопровождается нецензурной бранью.
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6 ноября, 17:55
СК завел дело против полицейского после драки в кафе под Самарой

"В настоящее время проводится проверка по факту происшествия на улице Красных Партизан с участием несовершеннолетних подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Необходимо отметить, что некоторые из указанных лиц состоят на профилактическом учёте в отделе по делам несовершеннолетних краснодарской полиции. Собранные материалы будут направлены в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия законного процессуального решения", - рассказали в городском управлении МВД.

 
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