https://ria.ru/20201121/potasovka-1585726209.html

В Краснодаре произошла потасовка сотрудников ДПС и подростков

В Краснодаре произошла потасовка сотрудников ДПС и подростков

Полиция Краснодара проверяет историю с потасовкой сотрудников ДПС и подростков, видео с которой попало в местные паблики в соцсетях, сообщает УМВД города. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T21:53

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россия

краснодар

происшествия

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КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. Полиция Краснодара проверяет историю с потасовкой сотрудников ДПС и подростков, видео с которой попало в местные паблики в соцсетях, сообщает УМВД города.Вечером в субботу видео, на котором несколько сотрудников ДПС скручивают подростков на улице Красных Партизан кубанской столицы, было опубликовано одним из местных Telegram-каналов. При этом в ролике видно, что подростки активно сопротивляются стражам порядка, не всех их удается задержать. Видео сопровождается нецензурной бранью.

https://ria.ru/20201106/draka-1583425321.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, краснодар, происшествия