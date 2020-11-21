https://ria.ru/20201121/posledstviya-1585702772.html
Пандемия COVID-19 может спровоцировать вспышку кори
Пандемия COVID-19 может спровоцировать вспышку кори
Пандемия коронавирусной инфекции может привести к вспышке кори. К такому выводу пришли ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:17
2020-11-21T18:17
2020-11-21T18:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
the lancet
здоровье - общество
мельбурн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865979_0:278:3079:2010_1400x0_80_0_0_f1735bd88398457f3cc0291b579e84a6.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пандемия коронавирусной инфекции может привести к вспышке кори. К такому выводу пришли ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне. Соответствующее исследование опубликовал журнал Lancet.Ученые полагают, что такие последствия может вызвать приостановка вакцинанции детей от кори и ограничения из-за пандемии. Авторы работы обратили внимание на оценки Всемирной организации здравоохранения, по которым к концу прошлого месяца задержки с кампаниями по вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей пропустили запланированные прививки против кори. Отмечается, что данные за первую половину года показывают, что число случаев кори в большинстве стран снижается, однако это снижение "скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки".Помимо этого, ученые считают, что этот тренд типичен для эпидемического цикла инфекции. Также он может быть вызван мерами предосторожности, принятыми в рамках борьбы с COVID-19.В работе указывается, что пандемия негативно сказалась на ситуации в экономике многих государств, что вызывает рост уровня голода. Недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори, отмечают авторы.По их мнению, в ближайшее время будет наблюдаться рост числа непривитых от кори детей, многие из которых проживают в бедных отдаленных общинах, где есть проблемы с системой здравоохранения, а проблема недоедания продолжит нарастать. Все это позволяет предположить, что в следующем году корь может перерасти в эпидемию. Чтобы ее предотвратить, необходимо помочь странам наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам, делают вывод исследователи.Посттравматический стрессРанее генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов заявил, что одним из последствий пандемии может стать посттравматическое стрессовое расстройство, с которым могут столкнуться эмоциональные люди.Он отметил, что аналогичное явление наблюдается у людей после войн, боевых действий, ликвидации катастроф или других социальных катаклизмов. Морозов подчеркнул, что с подобными последствиями столкнуться не все. Люди с более стойким психическим иммунитетом им не подвержены, а вот у более тревожных людей оно возможно.К схожим выводам пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса. В своей статье в журнале The Lancet он заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств.В ходе исследования он изучил данные об оказании медицинской помощи более 69 миллионам человек с 20 января по 1 августа.Выяснилось, что больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Так, 20% переболевших в течение трех месяцев ставится связанный с психиатрией диагноз. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют на 65% более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.Ученый подчеркнул, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями. Он напомнил, что аналогичные тренды наблюдались и после пандемии "испанки" в начале прошлого века.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201121/eda-1585690090.html
https://ria.ru/20201108/pandemiya-1583631393.html
https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585692918.html
мельбурн
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/07/1576865979_348:0:3079:2048_1400x0_80_0_0_d2e01950ebbef7e2c91b2ab331d28b8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, the lancet, здоровье - общество, мельбурн, общество
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости
. Пандемия коронавирусной инфекции
может привести к вспышке кори. К такому выводу пришли ученые из детского научно-исследовательского института Мердока в Мельбурне
. Соответствующее исследование опубликовал журнал Lancet.
Ученые полагают, что такие последствия может вызвать приостановка вакцинанции детей от кори и ограничения из-за пандемии. Авторы работы обратили внимание на оценки Всемирной организации здравоохранения, по которым к концу прошлого месяца задержки с кампаниями по вакцинации в 26 странах привели к тому, что 94 миллиона детей пропустили запланированные прививки против кори.
Отмечается, что данные за первую половину года показывают, что число случаев кори в большинстве стран снижается, однако это снижение "скорее зловещее, чем обнадеживающее, и предвещает будущие вспышки".
Помимо этого, ученые считают, что этот тренд типичен для эпидемического цикла инфекции. Также он может быть вызван мерами предосторожности, принятыми в рамках борьбы с COVID-19.
В работе указывается, что пандемия негативно сказалась на ситуации в экономике многих государств, что вызывает рост уровня голода. Недоедание вместе с подавленным иммунитетом снижает вероятность выздоровления от кори, отмечают авторы.
По их мнению, в ближайшее время будет наблюдаться рост числа непривитых от кори детей, многие из которых проживают в бедных отдаленных общинах, где есть проблемы с системой здравоохранения, а проблема недоедания продолжит нарастать. Все это позволяет предположить, что в следующем году корь может перерасти в эпидемию. Чтобы ее предотвратить, необходимо помочь странам наверстать кампанию по вакцинации, а также подготовиться к ожидаемым вспышкам, делают вывод исследователи.
Посттравматический стресс
Ранее генеральный секретарь Всемирной психиатрической ассоциации Петр Морозов заявил, что одним из последствий пандемии может стать посттравматическое стрессовое расстройство, с которым могут столкнуться эмоциональные люди.
Он отметил, что аналогичное явление наблюдается у людей после войн, боевых действий, ликвидации катастроф или других социальных катаклизмов.
Морозов подчеркнул, что с подобными последствиями столкнуться не все. Люди с более стойким психическим иммунитетом им не подвержены, а вот у более тревожных людей оно возможно.
К схожим выводам пришел Роберт Йолкен из Медицинской школы Джонса Хопкинса. В своей статье в журнале The Lancet он заявил, что эпидемия коронавирусной инфекции стала причиной более частого возникновения психических расстройств.
В ходе исследования он изучил данные об оказании медицинской помощи более 69 миллионам человек с 20 января по 1 августа.
Выяснилось, что больные COVID-19 чаще сталкиваются с тревожными расстройствами, бессонницей и деменцией. Так, 20% переболевших в течение трех месяцев ставится связанный с психиатрией диагноз. Кроме того, оказалось, что люди, имеющие психические расстройства, имеют на 65% более высокий риск заражения коронавирусом. Йолкен отмечает, что это совпадает с выводами других ученых, исследовавших базы данных об оказании медпомощи.
Ученый подчеркнул, что проделанная работа должна быть дополнена когортными исследованиями. Он напомнил, что аналогичные тренды наблюдались и после пандемии "испанки" в начале прошлого века.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.