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Владимирский суд арестовал похитителя 7-летнего мальчика
Владимирский суд арестовал похитителя 7-летнего мальчика
Камешковский районный суд Владимирской области постановил поместить под стражу на два месяца 26-летнего местного жителя, который похитил и почти два месяца... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:33
2020-11-21T19:33
владимирская область
камешковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Камешковский районный суд Владимирской области постановил поместить под стражу на два месяца 26-летнего местного жителя, который похитил и почти два месяца удерживал у себя дома семилетнего мальчика, сообщила РИА Новости представитель суда.Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший почти два месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома. По словам регионального детского омбудсмена, похититель – психически нездоров.В субботу Камешковский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о помещении мужчины под стражу."Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу на два месяца - до 19 января", - сказала собеседница.Заседание суда было закрытым.
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владимирская область, камешковский район, происшествия

Владимирский суд арестовал похитителя 7-летнего мальчика

19:33 21.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Камешковский районный суд Владимирской области постановил поместить под стражу на два месяца 26-летнего местного жителя, который похитил и почти два месяца удерживал у себя дома семилетнего мальчика, сообщила РИА Новости представитель суда.
Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший почти два месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома. По словам регионального детского омбудсмена, похититель – психически нездоров.
В субботу Камешковский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о помещении мужчины под стражу.
"Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу на два месяца - до 19 января", - сказала собеседница.
Заседание суда было закрытым.
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Владимирская областьКамешковский районПроисшествия
 
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