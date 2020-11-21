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Владимирский суд арестовал похитителя 7-летнего мальчика
Владимирский суд арестовал похитителя 7-летнего мальчика
Камешковский районный суд Владимирской области постановил поместить под стражу на два месяца 26-летнего местного жителя, который похитил и почти два месяца... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:33
2020-11-21T19:33
2020-11-21T19:33
владимирская область
камешковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 ноя – РИА Новости. Камешковский районный суд Владимирской области постановил поместить под стражу на два месяца 26-летнего местного жителя, который похитил и почти два месяца удерживал у себя дома семилетнего мальчика, сообщила РИА Новости представитель суда.Ранее сообщалось, что мальчик, пропавший почти два месяца назад в Камешковском районе Владимирской области, в четверг был найден живым. По подозрению в его похищении задержан 26-летний житель деревни Макариха, которая находится в том же районе, ребенка он держал у себя дома. По словам регионального детского омбудсмена, похититель – психически нездоров.В субботу Камешковский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о помещении мужчины под стражу."Суд удовлетворил ходатайство о заключении под стражу на два месяца - до 19 января", - сказала собеседница.Заседание суда было закрытым.
https://ria.ru/20201120/pokhititel-1585488425.html
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владимирская область, камешковский район, происшествия