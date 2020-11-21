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В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве объявили желтый уровень погодной опасности из-за ветра

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и в Подмосковье в воскресенье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:21

2020-11-21T16:21

2020-11-21T16:21

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице и в Подмосковье в воскресенье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами до 17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье с 10.00 до 22.00 22 ноября.

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество