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Правительство выделит средства на поддержку региональных бюджетов
Правительство выделит средства на поддержку региональных бюджетов
Правительство РФ выделит Минфину средства из резервного фонда кабмина на поддержку сбалансированности бюджетов регионов, сообщается на сайте кабмина в субботу. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:55
2020-11-21T14:05
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минфину средства из резервного фонда кабмина на поддержку сбалансированности бюджетов регионов, сообщается на сайте кабмина в субботу."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в материалах.Согласно сообщению, проект распоряжения предусматривает оказание дополнительной финансовой помощи субъектам РФ и бюджету Байконура для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову на ближайшие полтора месяца взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов, чтобы они смогли обеспечить все соцобязательства и выплаты. Он также сообщил, что на текущей неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, будет доведено 80 миллиардов рублей.Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 миллиардов рублей. Минфин уже перечислил 200 миллиардов двумя траншами, а третий регионы должны получить осенью.
https://ria.ru/20201120/pomosch-1585563682.html
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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, владимир путин, экономика

Правительство выделит средства на поддержку региональных бюджетов

13:55 21.11.2020 (обновлено: 14:05 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минфину средства из резервного фонда кабмина на поддержку сбалансированности бюджетов регионов, сообщается на сайте кабмина в субботу.
"Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в материалах.
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 17:12Распространение нового коронавируса
Минфин направил в регионы финансовую помощь из-за пандемии
Согласно сообщению, проект распоряжения предусматривает оказание дополнительной финансовой помощи субъектам РФ и бюджету Байконура для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.
Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову на ближайшие полтора месяца взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов, чтобы они смогли обеспечить все соцобязательства и выплаты. Он также сообщил, что на текущей неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, будет доведено 80 миллиардов рублей.
Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 миллиардов рублей. Минфин уже перечислил 200 миллиардов двумя траншами, а третий регионы должны получить осенью.
Дом Правительства Российской Федерации на Краснопресненской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 12:44Распространение нового коронавируса
Правительство выделит средства на борьбу с распространением COVID-19
 
РоссияАнтон СилуановМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФВладимир ПутинЭкономика
 
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