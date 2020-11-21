https://ria.ru/20201121/podderzhka-1585667468.html

Правительство выделит средства на поддержку региональных бюджетов

Правительство выделит средства на поддержку региональных бюджетов

Правительство РФ выделит Минфину средства из резервного фонда кабмина на поддержку сбалансированности бюджетов регионов, сообщается на сайте кабмина в субботу. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T13:55

2020-11-21T13:55

2020-11-21T14:05

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ выделит Минфину средства из резервного фонда кабмина на поддержку сбалансированности бюджетов регионов, сообщается на сайте кабмина в субботу."Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в материалах.Согласно сообщению, проект распоряжения предусматривает оказание дополнительной финансовой помощи субъектам РФ и бюджету Байконура для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции.Ранее в среду президент России Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову на ближайшие полтора месяца взять под контроль ситуацию с исполнением бюджетов регионов, чтобы они смогли обеспечить все соцобязательства и выплаты. Он также сообщил, что на текущей неделе до субъектов РФ, испытывающих проблемы с доходной частью бюджета, будет доведено 80 миллиардов рублей.Для компенсации снижения поступлений доходов региональных бюджетов и обеспечения их устойчивости регионам оказывается финансовая поддержка. На эти цели правительством РФ предусмотрено 300 миллиардов рублей. Минфин уже перечислил 200 миллиардов двумя траншами, а третий регионы должны получить осенью.

https://ria.ru/20201120/pomosch-1585563682.html

https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585660251.html

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россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф, владимир путин, экономика