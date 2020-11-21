https://ria.ru/20201121/parizh-1585727421.html
В Париже на акции протеста ранили полицейского
В Париже на акции протеста ранили полицейского
В Париже полицейский получил легкие ранения во время задержаний участников акции протеста, сообщила префектура в Twitter. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T22:09
2020-11-21T22:09
2020-11-21T23:45
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ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости. В Париже полицейский получил легкие ранения во время задержаний участников акции протеста, сообщила префектура в Twitter.После того, как истекло время, отведенное на манифестацию, полиция призвала всех разойтись. Вслед за этим начались задержания.По ситуации на 19:45 (21:45 мск) всего задержали 23 человека.В субботу в 14:30 (16:30 мск) на парижской площади Трокадеро началась акция протеста против принятия статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая, как опасаются журналисты, может нанести ущерб свободе прессы. К вечеру обстановка накалилась. Демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками и выкрикивать оскорбления.В ответ силовики неоднократно использовали водомет.Накануне Нацсобрание Франции поддержало в первом чтении статью 24 документа. Она предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности". В поправках к статье уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.Эта норма законопроекта вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что эта статья навредит свободе слова и они не смогут свободно снимать работу полиции во время манифестаций.В правительстве заверили, что документ гарантирует право фиксировать действия правоохранительных органов в ходе митингов.
https://ria.ru/20201120/parizh-1585379121.html
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франция, париж, в мире
ПАРИЖ, 21 ноя — РИА Новости.
В Париже
полицейский получил легкие ранения во время задержаний участников акции протеста, сообщила префектура в Twitter
.
После того, как истекло время, отведенное на манифестацию, полиция призвала всех разойтись. Вслед за этим начались задержания.
По ситуации на 19:45 (21:45 мск) всего задержали 23 человека.
В субботу в 14:30 (16:30 мск) на парижской площади Трокадеро началась акция протеста против принятия статьи законопроекта "О глобальной безопасности", которая, как опасаются журналисты, может нанести ущерб свободе прессы.
К вечеру обстановка накалилась. Демонстранты начали забрасывать полицейских бутылками и выкрикивать оскорбления.
В ответ силовики неоднократно использовали водомет.
Накануне Нацсобрание Франции
поддержало в первом чтении статью 24 документа. Она предусматривает наказание в виде одного года тюрьмы и штрафа в 45 тысяч евро за распространение "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма "с очевидной целью причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".
В поправках к статье уточняется, что эта мера не может ущемлять право на информирование.
Эта норма законопроекта вызвала резкую критику в журналистском сообществе. Сотрудники СМИ опасаются, что эта статья навредит свободе слова и они не смогут свободно снимать работу полиции во время манифестаций.
В правительстве заверили, что документ гарантирует право фиксировать действия правоохранительных органов в ходе митингов.