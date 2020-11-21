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https://ria.ru/20201121/pandemiya-1585680467.html
Комментарий: пандемия в США достигла критической точки
Комментарий: пандемия в США достигла критической точки
"В настоящее время Соединенные Штаты как корабль, движущийся в бурю", – сказал эксперт в области здравоохранения американского Джорджтаунского университета... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:36
2020-11-21T15:36
россия-китай: главное
тедрос адханом гебрейесус
джорджтаунский университет
воз
китай
италия
сша
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". "В настоящее время Соединенные Штаты как корабль, движущийся в бурю", – сказал эксперт в области здравоохранения американского Джорджтаунского университета Ларри Гостин, спрогнозировав, что наступающие 3 месяца будут очень трудными для страны.Можно сказать, что теперь США уже утратили контроль над пандемией. На прошедшей неделе ежесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом в стране превысило 160 тысяч, что на 77% больше, чем неделей ранее. По состоянию на 18 ноября, количество летальных случаев в США, в общей сложности, превысило 250 тысяч, что CNN назвал не иначе, как "страшной вехой".Особенно печально то, что по состоянию на прошлую неделю тесты почти 1,04 миллиона детей и подростков в Соединенных Штатах дали положительный результат на коронавирус. "После появления вакцин против кори и полиомиелита, мы еще не видели, чтобы какой-то вирус сеял хаос в общинах на таком уровне", – отметила президент Американской академии педиатрии Салли Гоза.Однако эта опасная ситуация, видимо, не особо волновала власти, которые увлечены политической борьбой. На днях лидер США повторно в соцсетях назвал коронавирус китайским, пытаясь найти козла отпущения. Источник нынешней трагедии – это игнорирование властями рисков распространения инфекции.Китай был первой страной, уведомившей о коронавирусе COVID-19, но это не означает, что его источник находился в Китае. Все больше информации и итогов исследований показало, что во многих странах обнаружены следы коронавируса, многие из них возникли раньше времени его обнаружения в Китае.Например, в недавно опубликованной в научном журнале Tumori Journal статье итальянских ученых доказано, что COVID-19 пришел в Италию еще в сентябре 2019 года. Поэтому ученые сделали вывод, что уже в ноябре здесь начала распространяться инфекция.Происхождение вируса – это научный вопрос, и делать выводы имеют право только ученые и медицинские эксперты после научных исследований. Никто не имеет права политизировать его. Однако некоторые американские общественные деятели делают это без зазрения совести.Недавно агентство Bloomberg News опубликовало статью Тайлера Коуэна, профессора экономики в Университете Джорджа Мейсона под заголовком "Пандемия увеличила преимущества США в отношении Китая". Хотя США потерпели неудачу в противоэпидемической работе, но было доказано, что "США, фактически смогут выдержать большие людские потери", – говорится в статье.Эти слова вызвали большой общественный резонанс. Неэтичное высказывание профессора университета удивило многих. Он назвал переживаемую ныне в США трагедию нестрашной. Автор даже сделал такой невообразимый вывод, что "американский народ сильный", что, мол, это заставляет Китай "осторожно действовать при разработке военной стратегии в отношении США". Как не стыдно!"Американские больницы заполнены пациентами с коронавирусом" - это ошеломляющий заголовок репортажа на сайте агентства Ассошиэйтед пресс от 19 ноября. По сравнению с этим, еще страшнее выглядит негативный подход и бесстыдная политическая манипуляция американской администрации. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что "те страны, которые допускают свободное распространение эпидемии, играют с огнем". Чего же ждут равнодушные американские политики?!Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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тедрос адханом гебрейесус, джорджтаунский университет, воз, китай, италия, сша, в мире

Комментарий: пандемия в США достигла критической точки

15:36 21.11.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро
Пассажиры в вагоне Нью-Йоркского метро - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". "В настоящее время Соединенные Штаты как корабль, движущийся в бурю", – сказал эксперт в области здравоохранения американского Джорджтаунского университета Ларри Гостин, спрогнозировав, что наступающие 3 месяца будут очень трудными для страны.
Можно сказать, что теперь США уже утратили контроль над пандемией. На прошедшей неделе ежесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом в стране превысило 160 тысяч, что на 77% больше, чем неделей ранее. По состоянию на 18 ноября, количество летальных случаев в США, в общей сложности, превысило 250 тысяч, что CNN назвал не иначе, как "страшной вехой".
Особенно печально то, что по состоянию на прошлую неделю тесты почти 1,04 миллиона детей и подростков в Соединенных Штатах дали положительный результат на коронавирус. "После появления вакцин против кори и полиомиелита, мы еще не видели, чтобы какой-то вирус сеял хаос в общинах на таком уровне", – отметила президент Американской академии педиатрии Салли Гоза.
Однако эта опасная ситуация, видимо, не особо волновала власти, которые увлечены политической борьбой. На днях лидер США повторно в соцсетях назвал коронавирус китайским, пытаясь найти козла отпущения. Источник нынешней трагедии – это игнорирование властями рисков распространения инфекции.
Китай был первой страной, уведомившей о коронавирусе COVID-19, но это не означает, что его источник находился в Китае. Все больше информации и итогов исследований показало, что во многих странах обнаружены следы коронавируса, многие из них возникли раньше времени его обнаружения в Китае.
Офис компании Pfizer в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 08:00
Коронавирус все-таки победил американского президента
Например, в недавно опубликованной в научном журнале Tumori Journal статье итальянских ученых доказано, что COVID-19 пришел в Италию еще в сентябре 2019 года. Поэтому ученые сделали вывод, что уже в ноябре здесь начала распространяться инфекция.
Происхождение вируса – это научный вопрос, и делать выводы имеют право только ученые и медицинские эксперты после научных исследований. Никто не имеет права политизировать его. Однако некоторые американские общественные деятели делают это без зазрения совести.
Недавно агентство Bloomberg News опубликовало статью Тайлера Коуэна, профессора экономики в Университете Джорджа Мейсона под заголовком "Пандемия увеличила преимущества США в отношении Китая". Хотя США потерпели неудачу в противоэпидемической работе, но было доказано, что "США, фактически смогут выдержать большие людские потери", – говорится в статье.
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус в США - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 08:00
У Америки не хватило денег на вакцину
Эти слова вызвали большой общественный резонанс. Неэтичное высказывание профессора университета удивило многих. Он назвал переживаемую ныне в США трагедию нестрашной. Автор даже сделал такой невообразимый вывод, что "американский народ сильный", что, мол, это заставляет Китай "осторожно действовать при разработке военной стратегии в отношении США". Как не стыдно!
"Американские больницы заполнены пациентами с коронавирусом" - это ошеломляющий заголовок репортажа на сайте агентства Ассошиэйтед пресс от 19 ноября. По сравнению с этим, еще страшнее выглядит негативный подход и бесстыдная политическая манипуляция американской администрации. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что "те страны, которые допускают свободное распространение эпидемии, играют с огнем". Чего же ждут равнодушные американские политики?!
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Россия-Китай: ГлавноеТедрос Адханом ГебрейесусДжорджтаунский университетВОЗКитайИталияСШАВ мире
 
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