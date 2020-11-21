https://ria.ru/20201121/pandemiya-1585680467.html

Комментарий: пандемия в США достигла критической точки

Комментарий: пандемия в США достигла критической точки

"В настоящее время Соединенные Штаты как корабль, движущийся в бурю", – сказал эксперт в области здравоохранения американского Джорджтаунского университета... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:36

2020-11-21T15:36

2020-11-21T15:36

россия-китай: главное

тедрос адханом гебрейесус

джорджтаунский университет

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италия

сша

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". "В настоящее время Соединенные Штаты как корабль, движущийся в бурю", – сказал эксперт в области здравоохранения американского Джорджтаунского университета Ларри Гостин, спрогнозировав, что наступающие 3 месяца будут очень трудными для страны.Можно сказать, что теперь США уже утратили контроль над пандемией. На прошедшей неделе ежесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом в стране превысило 160 тысяч, что на 77% больше, чем неделей ранее. По состоянию на 18 ноября, количество летальных случаев в США, в общей сложности, превысило 250 тысяч, что CNN назвал не иначе, как "страшной вехой".Особенно печально то, что по состоянию на прошлую неделю тесты почти 1,04 миллиона детей и подростков в Соединенных Штатах дали положительный результат на коронавирус. "После появления вакцин против кори и полиомиелита, мы еще не видели, чтобы какой-то вирус сеял хаос в общинах на таком уровне", – отметила президент Американской академии педиатрии Салли Гоза.Однако эта опасная ситуация, видимо, не особо волновала власти, которые увлечены политической борьбой. На днях лидер США повторно в соцсетях назвал коронавирус китайским, пытаясь найти козла отпущения. Источник нынешней трагедии – это игнорирование властями рисков распространения инфекции.Китай был первой страной, уведомившей о коронавирусе COVID-19, но это не означает, что его источник находился в Китае. Все больше информации и итогов исследований показало, что во многих странах обнаружены следы коронавируса, многие из них возникли раньше времени его обнаружения в Китае.Например, в недавно опубликованной в научном журнале Tumori Journal статье итальянских ученых доказано, что COVID-19 пришел в Италию еще в сентябре 2019 года. Поэтому ученые сделали вывод, что уже в ноябре здесь начала распространяться инфекция.Происхождение вируса – это научный вопрос, и делать выводы имеют право только ученые и медицинские эксперты после научных исследований. Никто не имеет права политизировать его. Однако некоторые американские общественные деятели делают это без зазрения совести.Недавно агентство Bloomberg News опубликовало статью Тайлера Коуэна, профессора экономики в Университете Джорджа Мейсона под заголовком "Пандемия увеличила преимущества США в отношении Китая". Хотя США потерпели неудачу в противоэпидемической работе, но было доказано, что "США, фактически смогут выдержать большие людские потери", – говорится в статье.Эти слова вызвали большой общественный резонанс. Неэтичное высказывание профессора университета удивило многих. Он назвал переживаемую ныне в США трагедию нестрашной. Автор даже сделал такой невообразимый вывод, что "американский народ сильный", что, мол, это заставляет Китай "осторожно действовать при разработке военной стратегии в отношении США". Как не стыдно!"Американские больницы заполнены пациентами с коронавирусом" - это ошеломляющий заголовок репортажа на сайте агентства Ассошиэйтед пресс от 19 ноября. По сравнению с этим, еще страшнее выглядит негативный подход и бесстыдная политическая манипуляция американской администрации. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил, что "те страны, которые допускают свободное распространение эпидемии, играют с огнем". Чего же ждут равнодушные американские политики?!Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/vybory-1583985352.html

https://ria.ru/20201012/vaktsina-1579305316.html

китай

италия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тедрос адханом гебрейесус, джорджтаунский университет, воз, китай, италия, сша, в мире