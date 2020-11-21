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В Белоруссии рассказали о состоянии отравившихся в школе детей
В Белоруссии рассказали о состоянии отравившихся в школе детей
В детской инфекционной больнице Минска продолжают лечение 9 учащихся средней школы №61, в столовой которой накануне массово отравились дети, сообщила в субботу... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T18:18
2020-11-21T18:18
министерство здравоохранения белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. В детской инфекционной больнице Минска продолжают лечение 9 учащихся средней школы №61, в столовой которой накануне массово отравились дети, сообщила в субботу пресс-служба минздрава Белоруссии.Ранее в пятницу пресс-служба Мингорисполкома информировала, что около 280 учеников столичной школы обратились за медпомощью из-за отравления после употребления пищи в столовой, госпитализированы 16 человек. Позже, по данным минздрава, число госпитализированных выросло до 18. Утром в субботу минская мэрия уточнила, что за медицинской помощью обратились в пятницу 174 ученика средней школы №61. Состояние госпитализированных детей оценивалось как стабильное."На 17.30 (совпадает с мск) в детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении 9 учащихся средней школы №61", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram. Там отмечается, что специалисты поликлиник города держат на контроле здоровье 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях."Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений", - подчеркивается в сообщении.Ученики средней школы №61 Минска стали массово обращаться в медпункт в пятницу после обеда. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.
https://ria.ru/20201121/otravlenie-1585701223.html
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министерство здравоохранения белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Белоруссии рассказали о состоянии отравившихся в школе детей

18:18 21.11.2020
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. В детской инфекционной больнице Минска продолжают лечение 9 учащихся средней школы №61, в столовой которой накануне массово отравились дети, сообщила в субботу пресс-служба минздрава Белоруссии.
Ранее в пятницу пресс-служба Мингорисполкома информировала, что около 280 учеников столичной школы обратились за медпомощью из-за отравления после употребления пищи в столовой, госпитализированы 16 человек. Позже, по данным минздрава, число госпитализированных выросло до 18. Утром в субботу минская мэрия уточнила, что за медицинской помощью обратились в пятницу 174 ученика средней школы №61. Состояние госпитализированных детей оценивалось как стабильное.
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"На 17.30 (совпадает с мск) в детской инфекционной больнице Минска остаются на лечении 9 учащихся средней школы №61", - говорится в сообщении пресс-службы в telegram. Там отмечается, что специалисты поликлиник города держат на контроле здоровье 43 детей, в том числе и тех, которые после выписки находятся под наблюдением в домашних условиях.
"Состояние здоровья большинства маленьких пациентов уже не вызывает опасений", - подчеркивается в сообщении.
Ученики средней школы №61 Минска стали массово обращаться в медпункт в пятницу после обеда. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.
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