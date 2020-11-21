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В Минске произошло массовое отравление школьников
В Минске произошло массовое отравление школьников
Состояние учеников одной из школ в Минске, которые были госпитализированы после массового отравления в столовой, стабильное, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:41
2020-11-21T09:41
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Состояние учеников одной из школ в Минске, которые были госпитализированы после массового отравления в столовой, стабильное, сообщила в субботу пресс-служба минздрава Белоруссии.Ранее в пятницу пресс-служба Мингорисполкома информировала, что около 280 учеников столичной школы обратились за медпомощью из-за отравления после употребления пищи в столовой, госпитализированы 16 человек. Позже, по данным минздрава, число госпитализированных выросло до 18. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.Отмечается, что в субботу часть детей после осмотра также, возможно, будут выписаны.Ученики средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт в пятницу после обеда. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.
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министерство здравоохранения белоруссии, минск, белоруссия, в мире

В Минске произошло массовое отравление школьников

09:41 21.11.2020
 
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкПреподаватель в школьном кабинете
Преподаватель в школьном кабинете - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Состояние учеников одной из школ в Минске, которые были госпитализированы после массового отравления в столовой, стабильное, сообщила в субботу пресс-служба минздрава Белоруссии.
Ранее в пятницу пресс-служба Мингорисполкома информировала, что около 280 учеников столичной школы обратились за медпомощью из-за отравления после употребления пищи в столовой, госпитализированы 16 человек. Позже, по данным минздрава, число госпитализированных выросло до 18. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.

"Состояние учеников средней школы №61 Минска, госпитализированных в детскую инфекционную больницу, на утро 21 ноября стабильное. Всего за вечер и ночь с жалобами на самочувствие в приемный покой больницы обратились 23 ребенка. Пять детей, после осмотра и консультации специалистов, были отпущены домой. По состоянию на 9.00 (совпадает с мск) один выписан в связи с улучшением. Остальным 17 ребятам оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минздрава.

Отмечается, что в субботу часть детей после осмотра также, возможно, будут выписаны.
Ученики средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт в пятницу после обеда. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.
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