https://ria.ru/20201121/otravlenie-1585640200.html

В Минске произошло массовое отравление школьников

В Минске произошло массовое отравление школьников

Состояние учеников одной из школ в Минске, которые были госпитализированы после массового отравления в столовой, стабильное, сообщила в субботу пресс-служба... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T09:41

2020-11-21T09:41

2020-11-21T09:41

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минск

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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Состояние учеников одной из школ в Минске, которые были госпитализированы после массового отравления в столовой, стабильное, сообщила в субботу пресс-служба минздрава Белоруссии.Ранее в пятницу пресс-служба Мингорисполкома информировала, что около 280 учеников столичной школы обратились за медпомощью из-за отравления после употребления пищи в столовой, госпитализированы 16 человек. Позже, по данным минздрава, число госпитализированных выросло до 18. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело из-за массового отравления детей.Отмечается, что в субботу часть детей после осмотра также, возможно, будут выписаны.Ученики средней школы №61 Минска стали обращаться в медпункт в пятницу после обеда. В школу были вызваны бригады скорой помощи, которые на месте оказали медицинскую помощь пострадавшим, после чего часть детей была госпитализирована. Источник возможного заражения установят в ходе эпидемиологического расследования врачи Минского городского центра гигиены. Создана специальная комиссия, которая выясняет причины произошедшего.

https://ria.ru/20201012/otravlenie-1579444038.html

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министерство здравоохранения белоруссии, минск, белоруссия, в мире