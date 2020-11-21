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Выборы президента США — 2020
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Глава Джорджии заявил о "значительных ошибках" при голосовании в штате
Глава Джорджии заявил о "значительных ошибках" при голосовании в штате
Губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T03:02
2020-11-21T03:02
выборы президента сша — 2020
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джорджия
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании."Я формально заверяю сертификацию (итогов голосования)… закон требует от нас заверить сертификацию, которую произвел ранее госсекретарь штата. Я обязан по закону сделать это", - добавил Кемп.Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет подтвердил победу в штате демократа Джо Байдена, который опередил действующего президента-республиканца Дональда Трамп с отрывом всего в 13 тысяч голосов. Согласно официальным результатам штата, Байден получил 2 474 507 голосов, за Трампа было подано 2 461 837 бюллетеней. Таким образом, Байден получает всех 16 выборщиков от данного штата.Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону.
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вашингтон, дональд трамп, джо байден, джорджия, сша, в мире

Глава Джорджии заявил о "значительных ошибках" при голосовании в штате

03:02 21.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРабочие внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США
Рабочие внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 ноя - РИА Новости. Губернатор американского штата Джорджии Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании.
"Госсекретарь штата провел полный аудит, который раскрыл значительные ошибки, сделанные несколькими округами", - заявил Кемп на пресс-конференции, которую транслировали местные телеканалы.
"Я формально заверяю сертификацию (итогов голосования)… закон требует от нас заверить сертификацию, которую произвел ранее госсекретарь штата. Я обязан по закону сделать это", - добавил Кемп.
Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет подтвердил победу в штате демократа Джо Байдена, который опередил действующего президента-республиканца Дональда Трамп с отрывом всего в 13 тысяч голосов. Согласно официальным результатам штата, Байден получил 2 474 507 голосов, за Трампа было подано 2 461 837 бюллетеней. Таким образом, Байден получает всех 16 выборщиков от данного штата.
Байден, по предварительным данным, набрал достаточное количество выборщиков, чтобы стать президентом США. Трамп оспаривает это в судах, которые пока не становятся на его сторону.
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