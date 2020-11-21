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На Урале мужчина напал на бригаду скорой помощи
На Урале мужчина напал на бригаду скорой помощи
Муж пациентки в Екатеринбурге напал на двух сотрудниц скорой помощи, одна из них получила травмы, сообщает в субботу СУ СК по Свердловской области. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T19:08
2020-11-21T23:23
следственный комитет россии (ск рф)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Муж пациентки в Екатеринбурге напал на двух сотрудниц скорой помощи, одна из них получила травмы, сообщает в субботу СУ СК по Свердловской области."В ночь на 21 ноября 2020 года в Екатеринбурге, в одной из квартир по улице Сурикова гражданин напал на бригаду скорой медицинской помощи. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.По предварительной информации, муж пациентки, заразившейся коронавирусом, напал на двух женщин-медиков, которые прибыли для оказания ей помощи. Одна из пострадавших получила травмы.Сотрудники СК намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей сотруднице скорой помощи, будет проведено соответствующее экспертное исследование, уточняет СУ СК.В оперативном штабе Свердловской области по профилактике коронавируса РИА Новости сообщили в субботу, что бригада медиков обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении на них. По данным фельдшеров, поводом к нападению послужил их отказ от транспортировки на компьютерную томографию пациента с COVID-19, не нуждающегося в проведении такого исследования из-за отсутствия показаний."Фельдшеры сегодня же вновь вышли на линию и продолжили работу. Оперативный штаб выражает уверенность в том, что правоохранительные органы проведут проверку и дадут оценку произошедшему", — отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20200503/1570916778.html
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свердловская область
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следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия

На Урале мужчина напал на бригаду скорой помощи

19:08 21.11.2020 (обновлено: 23:23 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Муж пациентки в Екатеринбурге напал на двух сотрудниц скорой помощи, одна из них получила травмы, сообщает в субботу СУ СК по Свердловской области.
"В ночь на 21 ноября 2020 года в Екатеринбурге, в одной из квартир по улице Сурикова гражданин напал на бригаду скорой медицинской помощи. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.
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По предварительной информации, муж пациентки, заразившейся коронавирусом, напал на двух женщин-медиков, которые прибыли для оказания ей помощи. Одна из пострадавших получила травмы.
Сотрудники СК намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей сотруднице скорой помощи, будет проведено соответствующее экспертное исследование, уточняет СУ СК.
В оперативном штабе Свердловской области по профилактике коронавируса РИА Новости сообщили в субботу, что бригада медиков обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении на них. По данным фельдшеров, поводом к нападению послужил их отказ от транспортировки на компьютерную томографию пациента с COVID-19, не нуждающегося в проведении такого исследования из-за отсутствия показаний.
"Фельдшеры сегодня же вновь вышли на линию и продолжили работу. Оперативный штаб выражает уверенность в том, что правоохранительные органы проведут проверку и дадут оценку произошедшему", — отмечается в сообщении.
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Следственный комитет России (СК РФ)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
 
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