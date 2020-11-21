https://ria.ru/20201121/napadenie-1585707467.html

На Урале мужчина напал на бригаду скорой помощи

На Урале мужчина напал на бригаду скорой помощи

Муж пациентки в Екатеринбурге напал на двух сотрудниц скорой помощи, одна из них получила травмы, сообщает в субботу СУ СК по Свердловской области. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T19:08

2020-11-21T19:08

2020-11-21T23:23

следственный комитет россии (ск рф)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя — РИА Новости. Муж пациентки в Екатеринбурге напал на двух сотрудниц скорой помощи, одна из них получила травмы, сообщает в субботу СУ СК по Свердловской области."В ночь на 21 ноября 2020 года в Екатеринбурге, в одной из квартир по улице Сурикова гражданин напал на бригаду скорой медицинской помощи. По данному факту территориальным следственным отделом СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.По предварительной информации, муж пациентки, заразившейся коронавирусом, напал на двух женщин-медиков, которые прибыли для оказания ей помощи. Одна из пострадавших получила травмы.Сотрудники СК намерены выяснить все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причиненного пострадавшей сотруднице скорой помощи, будет проведено соответствующее экспертное исследование, уточняет СУ СК.В оперативном штабе Свердловской области по профилактике коронавируса РИА Новости сообщили в субботу, что бригада медиков обратилась в правоохранительные органы с заявлением о нападении на них. По данным фельдшеров, поводом к нападению послужил их отказ от транспортировки на компьютерную томографию пациента с COVID-19, не нуждающегося в проведении такого исследования из-за отсутствия показаний."Фельдшеры сегодня же вновь вышли на линию и продолжили работу. Оперативный штаб выражает уверенность в том, что правоохранительные органы проведут проверку и дадут оценку произошедшему", — отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20200503/1570916778.html

https://ria.ru/20200724/1574890638.html

свердловская область

екатеринбург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), свердловская область, екатеринбург, происшествия