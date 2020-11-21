https://ria.ru/20201121/nalogooblozhenie-1585668007.html

Правительство одобрило соглашение о двойном налогообложении с Кипром

Правительство одобрило соглашение о двойном налогообложении с Кипром

Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:00

2020-11-21T14:00

2020-11-21T14:00

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило ратификацию соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения, сообщается на сайте кабмина.Ранее в сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%. Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они не менее года владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О ратификации протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 5 декабря 1998 года" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. Соглашение с Кипром, например, позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.

https://ria.ru/20201101/kipr-1582525083.html

https://ria.ru/20200803/1575308357.html

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россия, правительство рф, кипр, в мире