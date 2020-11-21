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https://ria.ru/20201121/magnitskiy-1585677414.html
Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Британии
Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Британии
Россия в ответ на санкции Лондона из-за "дела Магнитского" запретила въезд 25 представителям Великобритании, заявила официальный представитель российского МИД... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:11
2020-11-21T21:47
мария захарова
сергей магнитский
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
великобритания
в мире
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия в ответ на санкции Лондона из-за "дела Магнитского" запретила въезд 25 представителям Великобритании, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она напомнила, что в июле британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввели национальные санкции против ряда российских чиновников. Это нельзя назвать иначе, как попыткой Великобритании вмешаться во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия, отметила дипломат.В ответ на эти "недружественные действия" и на основе принципа взаимности российская сторона ввела персональные санкции в отношении 25 британцев, заключила она.Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского" вступил в силу в Великобритании в 2018 году, но применить его Лондон смог только после выхода из Евросоюза. В черный список россиян, на которых распространяются санкции, попали 25 человек. Среди них — глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева. Всем им закрыт въезд в Великобританию, а их активы, если они есть, заморожены на ее территории.Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015048.html
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мария захарова, сергей магнитский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, великобритания, в мире

Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Британии

15:11 21.11.2020 (обновлено: 21:47 21.11.2020)
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия в ответ на санкции Лондона из-за "дела Магнитского" запретила въезд 25 представителям Великобритании, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Она напомнила, что в июле британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввели национальные санкции против ряда российских чиновников.
"По всем сюжетам, связанным со смертью Магнитского, нами не раз давались исчерпывающие комментарии и разъяснения, которые, видимо, в Лондоне предпочитают не замечать. Непонятно, на каком основании там берутся "назначать" виновных и определять им "наказание", — говорится в комментарии Захаровой.
Это нельзя назвать иначе, как попыткой Великобритании вмешаться во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия, отметила дипломат.
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Американские сенаторы призвали расширить санкции по "акту Магнитского"
В ответ на эти "недружественные действия" и на основе принципа взаимности российская сторона ввела персональные санкции в отношении 25 британцев, заключила она.
Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского" вступил в силу в Великобритании в 2018 году, но применить его Лондон смог только после выхода из Евросоюза. В черный список россиян, на которых распространяются санкции, попали 25 человек. Среди них — глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева. Всем им закрыт въезд в Великобританию, а их активы, если они есть, заморожены на ее территории.
Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
Дошли руки. В Лондоне взялись за списки и совершили акт Магнитского - РИА Новости, 1920, 07.07.2020
7 июля, 17:56На грани
Дошли руки. В Лондоне взялись за списки и совершили "акт Магнитского"Не просто же так Британия ввела себе "поправку Магнитского" после того, как в ней открыли пабы. Вначале приняли в баре, потом в кабинете. Так обычно и бывает, когда надо догнаться.
 
Мария ЗахароваСергей МагнитскийМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияВеликобританияВ мире
 
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