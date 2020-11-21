https://ria.ru/20201121/magnitskiy-1585677414.html

Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Британии

Россия ввела персональные санкции против 25 граждан Британии

Россия в ответ на санкции Лондона из-за "дела Магнитского" запретила въезд 25 представителям Великобритании, заявила официальный представитель российского МИД... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:11

2020-11-21T15:11

2020-11-21T21:47

мария захарова

сергей магнитский

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

великобритания

в мире

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Россия в ответ на санкции Лондона из-за "дела Магнитского" запретила въезд 25 представителям Великобритании, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.Она напомнила, что в июле британские власти под надуманными и абсурдными предлогами ввели национальные санкции против ряда российских чиновников. Это нельзя назвать иначе, как попыткой Великобритании вмешаться во внутренние дела другого государства и оказать давление на российскую систему правосудия, отметила дипломат.В ответ на эти "недружественные действия" и на основе принципа взаимности российская сторона ввела персональные санкции в отношении 25 британцев, заключила она.Закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег" с "поправкой Магнитского" вступил в силу в Великобритании в 2018 году, но применить его Лондон смог только после выхода из Евросоюза. В черный список россиян, на которых распространяются санкции, попали 25 человек. Среди них — глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, бывший заместитель министра внутренних дел Алексей Аничин, судьи Алексей Криворучко и Светлана Ухналева. Всем им закрыт въезд в Великобританию, а их активы, если они есть, заморожены на ее территории.Сотрудник крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергей Магнитский, которого российские правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях, скончался в СИЗО "Матросская тишина" в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015048.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200707/1574021700.html

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мария захарова, сергей магнитский, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, великобритания, в мире