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Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"
Генеральная прокуратура Швейцарии завершит расследование так называемого "дела Магнитского" и конфискует от 1 до 4 миллиона швейцарских франков из ранее... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:34
2020-11-21T09:34
2020-11-21T09:47
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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральная прокуратура Швейцарии завершит расследование так называемого "дела Магнитского" и конфискует от 1 до 4 миллиона швейцарских франков из ранее арестованного имущества, заявили РИА Новости в генпрокуратуре страны.Генпрокуратура в ответ на заявление от компании Hermitage Capital Management Ltd. несколько лет вела уголовное расследование в отношении неназванных лиц по обвинениям в отмывании денег в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год, в результате мошенничества, совершенного в России против российских и московских налоговых органов в конце 2007 года. Общая сумма отмытых средств, по оценкам, составляла 230 миллионов долларов.В Генпрокуратуре напомнили, что в качестве независимого органа в делах об отмывании денег она должна с достаточной степенью уверенности установить связь между суммами, подозреваемыми в отмывании денег в Швейцарии, и основным правонарушением - уголовным преступлением, как правило, совершенным за рубежом.В пресс-службе прокуратуры напомнили, что до момента полного закрытия уголовного дела в отношении всех участников действует презумпция невиновности, кроме того, еще не истек срок, установленный для подачи сторонами запросов о предоставлении доказательств.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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список магнитского, сергей магнитский, швейцария, в мире
ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральная прокуратура Швейцарии завершит расследование так называемого "дела Магнитского" и конфискует от 1 до 4 миллиона швейцарских франков из ранее арестованного имущества, заявили РИА Новости в генпрокуратуре страны.
"Шестого ноября стороны уголовного процесса были проинформированы о предстоящем завершении расследования в соответствии с пунктом 1 статьи 318 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), так как на данном этапе генеральная прокуратура планирует вынести постановление о закрытии швейцарского расследования, а также о конфискации части имущества, находящегося в настоящее время под арестом", - заявили в прокуратуре.
Генпрокуратура в ответ на заявление от компании Hermitage Capital Management Ltd. несколько лет вела уголовное расследование в отношении неназванных лиц по обвинениям в отмывании денег в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год, в результате мошенничества, совершенного в России против российских и московских налоговых органов в конце 2007 года. Общая сумма отмытых средств, по оценкам, составляла 230 миллионов долларов.
В Генпрокуратуре напомнили, что в качестве независимого органа в делах об отмывании денег она должна с достаточной степенью уверенности установить связь между суммами, подозреваемыми в отмывании денег в Швейцарии, и основным правонарушением - уголовным преступлением, как правило, совершенным за рубежом.
"Завершив расследование, генпрокуратура считает оправданным закрытие дела, возбужденного против неназванных лиц. Однако в той части, где может быть установлена связь между арестованным в Швейцарии имуществом и преступлением, совершенным в России, прокуратура намерена распорядиться о конфискации части арестованные в настоящее время средств, размер которых может составлять от 1 до 4 миллионов швейцарских франков", - отметили в прокуратуре.
В пресс-службе прокуратуры напомнили, что до момента полного закрытия уголовного дела в отношении всех участников действует презумпция невиновности, кроме того, еще не истек срок, установленный для подачи сторонами запросов о предоставлении доказательств.