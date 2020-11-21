https://ria.ru/20201121/magnitskiy-1585639744.html

Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"

Генпрокуратура Швейцарии завершит расследование "дела Магнитского"

Генеральная прокуратура Швейцарии завершит расследование так называемого "дела Магнитского" и конфискует от 1 до 4 миллиона швейцарских франков из ранее... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T09:34

2020-11-21T09:34

2020-11-21T09:47

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ЖЕНЕВА, 20 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Генеральная прокуратура Швейцарии завершит расследование так называемого "дела Магнитского" и конфискует от 1 до 4 миллиона швейцарских франков из ранее арестованного имущества, заявили РИА Новости в генпрокуратуре страны.Генпрокуратура в ответ на заявление от компании Hermitage Capital Management Ltd. несколько лет вела уголовное расследование в отношении неназванных лиц по обвинениям в отмывании денег в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год, в результате мошенничества, совершенного в России против российских и московских налоговых органов в конце 2007 года. Общая сумма отмытых средств, по оценкам, составляла 230 миллионов долларов.В Генпрокуратуре напомнили, что в качестве независимого органа в делах об отмывании денег она должна с достаточной степенью уверенности установить связь между суммами, подозреваемыми в отмывании денег в Швейцарии, и основным правонарушением - уголовным преступлением, как правило, совершенным за рубежом.В пресс-службе прокуратуры напомнили, что до момента полного закрытия уголовного дела в отношении всех участников действует презумпция невиновности, кроме того, еще не истек срок, установленный для подачи сторонами запросов о предоставлении доказательств.

https://ria.ru/20200910/sanktsii-1577015048.html

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список магнитского, сергей магнитский, швейцария, в мире