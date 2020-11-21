https://ria.ru/20201121/mafiya-1585537351.html

Демпартию США поддержала на выборах мафия

Демпартию США поддержала на выборах мафия

На днях лидер криминального сообщества Филадельфии Джоуи Мерлино по кличке Тощий Джоуи признался, что во время выборов президента США приказал фальсифицировать... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:00

2020-11-21T08:04

джо байден

демократическая партия сша

сша

мафия

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На днях лидер криминального сообщества Филадельфии Джоуи Мерлино по кличке Тощий Джоуи признался, что во время выборов президента США приказал фальсифицировать 300 тысяч избирательных бюллетеней в пользу Джо Байдена.Крестный отец рассказал, что представители штаба кандидата от Демократической партии выдали ему незаполненные бюллетени в ночь накануне выборов. Авторитет снял два дома на окраине Филадельфии, где его подручные три дня заполняли бланки в пользу Байдена. Потом бумаги сложили в ящики и подбросили к центру подсчета голосов. Триста тысяч бюллетеней пошли в копилку Байдена.Мэр Филадельфии, член Демпартии США Джим Кенни отрицает мошенничество на выборах. Однако Тощий Джоуи, получивший за работу три миллиона долларов, готов рассказать об этой афере перед судом и в конгрессе.Для любой цивилизованной страны мира подобное разоблачение вылилось бы в грандиозный политический скандал с отставками, разоблачениями и отменой результатов выборов. Преступные банды, участвующие в выборах президента? Да даже в Африке сегодня дела не делают с таким простодушием. Однако американские избиратели восприняли сенсационную новость с совершенно изумительным хладнокровием. Дело в том, что ничего нового в практике сотрудничества ведущих американских политиков и криминальных кругов нет. В цитадели демократии интересы политиков долгое время переплетались с интересами мафиозных кланов. Особенно активно строила эти "высокие, высокие отношения" именно Демократическая партия США.Самый криминальный город страны — Детройт, регулярно входящий в топ-10 самых опасных мегаполисов мира — многие годы возглавляется мэром-демократом. Легендарный Чикаго Демократическая партия контролирует без перерыва с 1931 года и до наших дней. Из двадцати самых неблагополучных в криминальном отношении городов США восемнадцатью руководят политики-демократы. "У нас есть один, два города, в них хуже, чем в Гондурасе, хуже, чем в Афганистане, — возмущался этим летом президент Трамп. — Это города на территории Соединенных Штатов. Ими рулят демократы".Еще в XIX веке Демократическая партия США сделала ставку на беднейшее население крупных городов, маргиналов и мигрантов. Именно они должны были отдать голоса за демократов. Однако наладить контакт с этими бедолагами политики в сюртуках и цилиндрах попросту не умели. Своеобразным — и небескорыстным — посредником между низами американского общества и его элитой стали преступные кланы.Потом про это сняли множество классических фильмов — "Крестный отец", "Славные парни", "Пули над Бродвеем". Но в реале политическая активность банд выглядела совершенно неромантично. На выборах мэров и губернаторов бойцы местных кланов банально избивали тех, кто не желал голосовать за кандидата от Демпартии.Когда кандидат побеждал, он начинал рулить бюджетными потоками, и большая часть из них направлялась тем, кто обеспечил его победу: крестным отцам соответствующих группировок. Если мэр вел себя неправильно, авторитет посылал к нему своих парней или приезжал поучить его лично. Аль-Капоне, например, лично избил мэра чикагского пригорода Цицеро, когда тот неправильно выполнил его приказания.Мэрами того же Чикаго в XX веке числились совершенно разные люди, представлявшие Демократическую партию США. Их имена давно канули в Лету. Однако истинным хозяином мегаполиса со всеми его пригородами в 1930-е был Большой Аль-Капоне (Alphonse Gabriel "Great Al" Capone), его братья и его клан. Их наследником стал телохранитель Капоне Тони Аккардо по прозвищу Большой Тунец. В 1950-60-е власть над городом захватил Сэм Джанкана, фигурировавший под кличками Сэм-король, Золотой Сэм и Диктатор Чикаго.Было бы непозволительным преувеличением полагать, что члены Демократической партии извлекали выгоду из сотрудничества с криминальными кланами. Скорее все шло просто по принципу "живи сам и давай жить другим".В Нью-Йорке центром жизнедеятельности Демократической партии на протяжении полутора столетий был Таммани-холл. В 1930-40-е годы это политическое общество практически полностью контролировал "премьер-министр преступного мира" США, легендарный гангстер Фрэнк Костелло.Глава преступного мира Нью-Йорка наладил дружеские связи с ведущими политиками Демократической партии. Он контролировал назначения на самые высокие посты в государстве. Про него говорили, что он поставил на пост главы Таммани-холла Майкла Кеннеди и даже обеспечил победу Франклина Делано Рузвельта на президентских выборах в 1932 году.Возможно, многое было всего лишь слухами, однако в историю вошел его телефонный разговор в августе 1943 года с судьей Томасом Аурелио, кандидатом в Верховный суд США. Его успешное выдвижение проспонсировал Костелло. Аурелио позвонил, чтобы поблагодарить крестного отца.— Доброе утро, Франческо. Спасибо за все, — сказал будущий представитель высшей судебной власти в Соединенных Штатах Америки.— Поздравляю! — ответил гангстер. — Когда я говорю, что все схвачено, значит, можешь не волноваться.— Все прошло отлично.— Надо нам будет встретиться, твои девочки, ты и я, надо нам будет поужинать на днях.— Супер, но я еще хотел заверить вас в своей преданности — за все то, что вы для меня сделали. Это навечно.— Я знаю.Нью-Йорк долгое время контролировался демократами. При них цвели сто цветов и банды безраздельно хозяйничали в городе. К чему это привело, можно видеть в сугубо реалистическом фильме с молодым Аль-Пачино "Паника в Нидл-парке". В 1970-е Большое яблоко походило на нищий притон с бандитами, наркошами и проститутками.Ситуацию заметно поправил мэр-республиканец Руди Джулиани. При нем посадили за решетку лидеров наиболее одиозных кланов, крышевавших город, подвинули проституцию на окраины и превратили центр Нью-Йорка в место, подходящее для туристов и семей с детьми.Однако сегодня Нью-Йорком руководит демократ Билл де Блазио, и преступность вновь взлетела до невиданных высот. Причем возникало такое впечатление, что мэр намеренно провоцирует погромы и грабежи, проводившиеся под флагом протестов Black Lives Matter. В погромах участвовала даже его родная дочь.Стоит ли удивляться равнодушию американской общественности, узнавшей о том, что криминальный авторитет продвигал в президенты страны кандидата от Демпартии? Теплые ламповые традиции, чего там.

https://ria.ru/20201119/vybory-1585199308.html

https://ria.ru/20201108/trump-1583571461.html

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Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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Виктория Никифорова https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

джо байден, демократическая партия сша, сша, мафия, авторы