https://ria.ru/20201121/lavrov-1585668763.html

Россия рассчитывает на позитивную динамику в торговле с Арменией

Россия рассчитывает на позитивную динамику в торговле с Арменией

Россия рассчитывает, что торгово-экономические связи Москвы и Еревана будут наращивать позитивную динамику, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T14:05

2020-11-21T14:05

2020-11-21T14:52

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

сергей лавров

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что торгово-экономические связи Москвы и Еревана будут наращивать позитивную динамику, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Он отметил, что Россия признательна президенту Армении и большинству политиков республики за ту позицию, которую они выразили в связи с принятием 9 ноября заявления по Карабаху.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201121/pashinyan-1585664126.html

азербайджан

армения

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никол пашинян, сергей лавров, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире