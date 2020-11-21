Россия рассчитывает на позитивную динамику в торговле с Арменией
14:05 21.11.2020 (обновлено: 14:52 21.11.2020)
© РИА НовостиМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Армении Арой Айвазяном в Ереване
ЕРЕВАН, 21 ноя - РИА Новости. Россия рассчитывает, что торгово-экономические связи Москвы и Еревана будут наращивать позитивную динамику, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Конечно же, мы очень рассчитываем, что наши торгово-экономические, инвестиционные связи, которые, кстати сказать, минимально пострадали в период коронавирусной инфекции, что они будут наращивать позитивную динамику", - сказал Лавров на встрече с президентом Армении Арменом Саркисяном.
Он отметил, что Россия признательна президенту Армении и большинству политиков республики за ту позицию, которую они выразили в связи с принятием 9 ноября заявления по Карабаху.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.