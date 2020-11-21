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Лавров встретился с президентом Армении
Лавров встретился с президентом Армении
Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, говорится в сообщении МИД России в Telegram. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:53
2020-11-21T12:53
2020-11-21T12:59
армен саркисян
россия
сергей лавров
армения
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, говорится в сообщении МИД России в Telegram."Сергей Лавров встретился с президентом Армении", - говорится в сообщении, где опубликовано фото рукопожатия.В субботу в Армению прибыла российская межведомственная делегация.
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армен саркисян, россия, сергей лавров, армения, в мире