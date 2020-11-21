https://ria.ru/20201121/lavrov-1585660982.html

Лавров встретился с президентом Армении

Лавров встретился с президентом Армении

Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, говорится в сообщении МИД России в Telegram. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:53

2020-11-21T12:53

2020-11-21T12:59

армен саркисян

россия

сергей лавров

армения

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с президентом Армении Арменом Саркисяном, говорится в сообщении МИД России в Telegram."Сергей Лавров встретился с президентом Армении", - говорится в сообщении, где опубликовано фото рукопожатия.В субботу в Армению прибыла российская межведомственная делегация.

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2020

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армен саркисян, россия, сергей лавров, армения, в мире