https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585731062.html

В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом

В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T23:03

2020-11-21T23:03

2020-11-21T23:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, всего в столице от COVID-19 умерли 8308 человек.Днем ранее сообщалось о 74 скончавшихся.Согласно утренним данным оперштаба, в Москве за сутки выявили рекордное число заболевших — 7168.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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