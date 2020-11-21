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В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 75 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T23:03
2020-11-21T23:03
2020-11-21T23:22
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 75 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.Таким образом, всего в столице от COVID-19 умерли 8308 человек.Днем ранее сообщалось о 74 скончавшихся.Согласно утренним данным оперштаба, в Москве за сутки выявили рекордное число заболевших — 7168.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва