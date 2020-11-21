https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585670879.html
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали о пике заразности коронавируса
Ключевым фактором заразности человека с COVID-19 следует считать высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, рассказала "Российской... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:41
2020-11-21T14:41
2020-11-21T14:41
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ключевым фактором заразности человека с COVID-19 следует считать высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, рассказала "Российской газете" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.По ее словам, уже за два-три дня до того, как появляются первые признаки инфекции — кашель, слабость, потеря обоняния, — концентрация вируса в верхних дыхательных путях может быть достаточно высокой для того, чтобы инфицированный заразил других людей."Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на четвертый день заболевания", — пояснила Пшеничная.Затем выделение жизнеспособного вируса снижается, однако даже в случае легкой формы COVID-19 оно продолжается до десяти дней, а при среднетяжелой и тяжелой формах этот период может достигать трех недель. В некоторых случаях (например, если у заболевшего угнетенный иммунитет) жизнеспособный вирус может выделяться и до 70 дней, а обломки генетического материала COVID-19, которые определяются при помощи ПЦР, — до 90 дней. Есть и случаи, когда этот срок может достигать 105 дней.Поэтому, подытожила Пшеничная, переболевший COVID-19 человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста.Преимущество SARS-CoV-2Исследователи из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии, со своей стороны, также пришли к выводу, что заболевшего COVID-19 пациента необходимо изолировать как можно скорее.В статье, опубликованной в журнале The Lancet, они отмечают, что пик активности SARS-CoV-2 наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов. При этом максимальная активность двух других зоонозных вирусов — SARS-CoV и MERS-CoV — приходится на более поздние сроки заболевания: около недели и десяти дней соответственно.Именно это различие, по мнению исследователей, и позволяет новому коронавирусу распространяться быстрее. Ученые подчеркнули, что наиболее действенными мерами, способными сдерживать распространение инфекции, все еще остаются своевременная самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания.Первые симптомыОсновными симптомами COVID-19 медики называют высокую температуру, кашель, одышку, боль в мышцах, утомляемость и потерю вкуса или обоняния. Но есть и другие проявления, которые могут означать заражение коронавирусом, когда человек еще об этом не догадывается.Так, британские и канадские врачи назвали четыре таких симптома. По их данным, которые приводит Express, каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Одним из ранних симптомов заболевания может считаться и диарея."Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19", — отметил врач из Университета Альберты Митч Уилсон. Тем не менее он призвал не игнорировать эти проявления, а обратиться к медикам.Еще один признак инфицирования — конъюнктивит. С таким утверждением выступает Американская академия офтальмологии. Этот симптом встречается редко — примерно в трех процентах случаев.Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Ученые из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий. По данным исследователей, повреждение мозга происходит на разных уровнях в зависимости от того, насколько серьезным было заболевание.Еще один симптом — утомляемость. Ученые из Тринити-колледжа в Дублине выяснили, что она встречается примерно у каждого второго больного COVID-19 и может сохраняться до десяти недель.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 56,6 миллиона случаев COVID-19, 1,35 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США — 11,4 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия и Франция.Россия сместилась в этом списке на пятую строчку, но опережает Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию. За минувшие сутки в стране выявили рекордное число случаев заражения — 24 822, а общее число инфицированных превысило два миллиона. Умерли за все время с начала эпидемии 35 778 человек, вылечились — 1 577 435.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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наталья пшеничная, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости
. Ключевым фактором заразности человека с COVID-19
следует считать высокий уровень выделения коронавируса из верхних дыхательных путей, рассказала "Российской газете"
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная
.
По ее словам, уже за два-три дня до того, как появляются первые признаки инфекции — кашель, слабость, потеря обоняния, — концентрация вируса в верхних дыхательных путях может быть достаточно высокой для того, чтобы инфицированный заразил других людей.
"Выделение вируса из верхних дыхательных путей очень высокое в течение первой недели болезни с пиком > 7 х 108 копий РНК в мазке из ротоглотки на четвертый день заболевания", — пояснила Пшеничная.
Затем выделение жизнеспособного вируса снижается, однако даже в случае легкой формы COVID-19 оно продолжается до десяти дней, а при среднетяжелой и тяжелой формах этот период может достигать трех недель. В некоторых случаях (например, если у заболевшего угнетенный иммунитет) жизнеспособный вирус может выделяться и до 70 дней, а обломки генетического материала COVID-19, которые определяются при помощи ПЦР, — до 90 дней. Есть и случаи, когда этот срок может достигать 105 дней.
Поэтому, подытожила Пшеничная, переболевший COVID-19 человек может быть безопасен для других только после отрицательного ПЦР-теста.
Преимущество SARS-CoV-2
Исследователи из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии
, со своей стороны, также пришли к выводу, что заболевшего COVID-19 пациента необходимо изолировать как можно скорее.
В статье, опубликованной в журнале The Lancet
, они отмечают, что пик активности SARS-CoV-2 наступает в течение пяти дней (максимум недели) с момента появления первых симптомов. При этом максимальная активность двух других зоонозных вирусов — SARS-CoV и MERS-CoV — приходится на более поздние сроки заболевания: около недели и десяти дней соответственно.
Именно это различие, по мнению исследователей, и позволяет новому коронавирусу распространяться быстрее.
Ученые подчеркнули, что наиболее действенными мерами, способными сдерживать распространение инфекции, все еще остаются своевременная самоизоляция и информирование общества о симптомах заболевания.
Первые симптомы
Основными симптомами COVID-19 медики называют высокую температуру, кашель, одышку, боль в мышцах, утомляемость и потерю вкуса или обоняния. Но есть и другие проявления, которые могут означать заражение коронавирусом, когда человек еще об этом не догадывается.
Так, британские и канадские врачи назвали четыре таких симптома. По их данным, которые приводит Express
, каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке. Одним из ранних симптомов заболевания может считаться и диарея.
"Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19", — отметил врач из Университета Альберты Митч Уилсон. Тем не менее он призвал не игнорировать эти проявления, а обратиться к медикам.
Еще один признак инфицирования — конъюнктивит. С таким утверждением выступает Американская академия офтальмологии. Этот симптом встречается редко — примерно в трех процентах случаев.
"Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, на которые попала эта жидкость", — объяснили американские специалисты.
Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Ученые из Имперского колледжа в Лондоне
утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий. По данным исследователей, повреждение мозга происходит на разных уровнях в зависимости от того, насколько серьезным было заболевание.
Еще один симптом — утомляемость. Ученые из Тринити-колледжа в Дублине
выяснили, что она встречается примерно у каждого второго больного COVID-19 и может сохраняться до десяти недель.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 56,6 миллиона случаев COVID-19, 1,35 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших в США
— 11,4 миллиона, затем следуют Индия, Бразилия и Франция.
Россия сместилась в этом списке на пятую строчку, но опережает Испанию, Великобританию, Аргентину, Италию и Колумбию. За минувшие сутки в стране выявили рекордное число случаев заражения — 24 822, а общее число инфицированных превысило два миллиона. Умерли за все время с начала эпидемии 35 778 человек, вылечились — 1 577 435.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.