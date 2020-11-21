https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585660251.html

Правительство выделит средства на борьбу с распространением COVID-19

Правительство выделит средства на борьбу с распространением COVID-19

Правительство России приняло проект распоряжения о выделении средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина в... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T12:44

2020-11-21T12:44

2020-11-21T12:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России приняло проект распоряжения о выделении средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина в субботу.Согласно сообщению, проект о выделении средств в 2020 году управлению делами президента РФ направлен на обеспечение финансирования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество