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Правительство выделит средства на борьбу с распространением COVID-19
Правительство выделит средства на борьбу с распространением COVID-19
Правительство России приняло проект распоряжения о выделении средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T12:44
2020-11-21T12:44
2020-11-21T12:44
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здоровье - общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство России приняло проект распоряжения о выделении средств на борьбу с распространением коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина в субботу.Согласно сообщению, проект о выделении средств в 2020 году управлению делами президента РФ направлен на обеспечение финансирования мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество