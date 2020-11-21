https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585647474.html

В Москве за сутки госпитализировали 1535 человек с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 1535 человек с COVID-19

За сутки в Москве госпитализировано 1535 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 419 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T11:02

2020-11-21T11:02

2020-11-21T11:05

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализировано 1535 пациентов с COVID-19, на ИВЛ находятся 419 человек, сообщает столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Отмечается, что 13,3% среди заболевших - дети, 43,6% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,1% – от 46 до 65 лет, еще 10,2% - от 66 до 79 лет. Также 3,8% среди заболевших люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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