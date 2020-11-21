https://ria.ru/20201121/koronavirus-1585637631.html

В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19

В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19

Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число увеличилось до 400 332, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T09:06

2020-11-21T09:06

2020-11-21T09:06

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число увеличилось до 400 332, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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