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Распространение нового коронавируса
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В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число увеличилось до 400 332, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:06
2020-11-21T09:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число увеличилось до 400 332, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19

09:06 21.11.2020
 
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Палаты медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число увеличилось до 400 332, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"В столице выздоровели ещё 6080 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 400 332", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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