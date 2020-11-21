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В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
В Москве еще 6080 пациентов выздоровели от COVID-19
Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число увеличилось до 400 332, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:06
2020-11-21T09:06
2020-11-21T09:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Еще 6080 пациентов вылечились от коронавируса в Москве, общее число увеличилось до 400 332, сообщает в субботу столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество