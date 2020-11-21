https://ria.ru/20201121/konfrontatsiya-1585679410.html

Москва призвала Лондон отказаться от необоснованной конфронтации

Москва призвала Лондон отказаться от необоснованной конфронтации

Москва в связи с ответными мерами на санкции Великобритании по "делу Магнитского" призывает Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T15:29

2020-11-21T15:29

2020-11-21T15:29

мария захарова

сергей магнитский

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

великобритания

расследование обстоятельств смерти юриста фонда hermitage магнитского

в мире

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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва в связи с ответными мерами на санкции Великобритании по "делу Магнитского" призывает Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении РФ, заявила в субботу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.В качестве ответной меры на санкции Великобритании по "делу Магнитского" Россия в субботу запретила въезд на свою территорию 25 представителями Соединенного Королевства.Великобритания летом опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.

https://ria.ru/20201121/sanktsii-1585652131.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, сергей магнитский, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, великобритания, расследование обстоятельств смерти юриста фонда hermitage магнитского, в мире