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Москва призвала Лондон отказаться от необоснованной конфронтации
Москва призвала Лондон отказаться от необоснованной конфронтации
Москва в связи с ответными мерами на санкции Великобритании по "делу Магнитского" призывает Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T15:29
2020-11-21T15:29
мария захарова
сергей магнитский
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
великобритания
расследование обстоятельств смерти юриста фонда hermitage магнитского
в мире
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва в связи с ответными мерами на санкции Великобритании по "делу Магнитского" призывает Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении РФ, заявила в субботу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.В качестве ответной меры на санкции Великобритании по "делу Магнитского" Россия в субботу запретила въезд на свою территорию 25 представителями Соединенного Королевства.Великобритания летом опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.
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мария захарова, сергей магнитский, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, великобритания, расследование обстоятельств смерти юриста фонда hermitage магнитского, в мире

Москва призвала Лондон отказаться от необоснованной конфронтации

15:29 21.11.2020
 
© Фото : МИД РоссииЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : МИД России
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва в связи с ответными мерами на санкции Великобритании по "делу Магнитского" призывает Лондон отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении РФ, заявила в субботу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от ничем не обоснованной конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без неминуемого соразмерного ответа", - сказано в комментарии Захаровой относительно ответного российского списка граждан Соединенного Королевства, которым закрыт въезд на территорию РФ. Слова дипломата приводятся на сайте МИД РФ.

В качестве ответной меры на санкции Великобритании по "делу Магнитского" Россия в субботу запретила въезд на свою территорию 25 представителями Соединенного Королевства.
Великобритания летом опубликовала свой "список Магнитского", в который вошли глава СК Александр Бастрыкин и другие представители правоохранительных органов РФ.
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Мария ЗахароваСергей МагнитскийСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинВеликобританияРасследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage МагнитскогоВ мире
 
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