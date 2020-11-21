https://ria.ru/20201121/gruziya-1585639190.html
Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
Президент Грузии надеется на формирование многопартийного парламента
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что все политические партии проявят уважение к грузинским избирателям и создадут эффективный... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:26
2020-11-21T09:26
2020-11-21T09:26
парламентские выборы в грузии — 2020
саломе зурабишвили
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила надежду, что все политические партии проявят уважение к грузинским избирателям и создадут эффективный многопартийный парламент.В Грузии в субботу проходит второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной.По итогам первого тура выборов по пропорциональным спискам правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент также попали девять политических партий и блоков. При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после завершения выборов приступили к акциям протеста в масштабах всей страны.Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также выражают бойкот второму туру выборов. Несмотря на протест, по закону, кандидатура от оппозиционных партий все же будет внесена в избирательный бюллетень, так как законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре.
https://ria.ru/20201121/gruziya-1585636019.html
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парламентские выборы в грузии — 2020, саломе зурабишвили, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 21 ноя - РИА Новости.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили
выразила надежду, что все политические партии проявят уважение к грузинским избирателям и создадут эффективный многопартийный парламент.
"Я надеюсь, что у нас будет очень эффективный, деловой и многопартийный парламент. Это то решение, которое принял грузинский избиратель, отдав голос девяти партиям. Мы должны уважать избирателей и их желания", - заявила президент журналистам после голосования во втором туре парламентских выборов.
В Грузии в субботу проходит второй тур парламентских выборов в 17 одномандатных округах. Парламентские выборы прошли в стране 31 октября по новой смешанной системе, согласно которой 120 депутатов из 150 избираются по пропорциональной системе, а остальные 30 - по мажоритарной.
По итогам первого тура выборов по пропорциональным спискам правящая партия "Грузинская мечта" получила 48,22%, а также победила в 13 одномандатных округах, набрав более 50% голосов избирателей. В парламент также попали девять политических партий и блоков. При этом все оппозиционные партии решили не признавать итоги, назвав их сфальсифицированными, и сразу после завершения выборов приступили к акциям протеста в масштабах всей страны.
Оппозиционеры отказываются от всех депутатских мандатов, полученных по пропорциональным спискам, а также выражают бойкот второму туру выборов. Несмотря на протест, по закону, кандидатура от оппозиционных партий все же будет внесена в избирательный бюллетень, так как законодательство не предусматривает процедуру отказа кандидата от участия во втором туре.