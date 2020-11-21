https://ria.ru/20201121/fns-1585639959.html

Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов

Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов

Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работников налоговых органов и 30-летию ФНС России отметил, что за прошедшие годы ФНС нарастила потенциал, РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T09:37

2020-11-21T09:37

2020-11-21T09:37

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574777283_0:0:3014:1696_1400x0_80_0_0_bf6cbf8ca4b8280c4919a3f550b728d2.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работников налоговых органов и 30-летию ФНС России отметил, что за прошедшие годы ФНС нарастила потенциал, а также завоевала общественное доверие, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он добавил, что представители отрасли преобразовали российскую налоговую систему, обеспечили модернизацию профильного законодательства, ставшего более гибким и отвечающим национальным целям развития. Он также отметил успешную реализацию программы внедрения электронных, цифровых сервисов, позволившую увеличить результативность и прозрачность налогового администрирования, обеспечить защиту интересов государства и упростить процесс оплаты налогов."Сегодня необходимо поддерживать набранный темп работы. Продолжать курс на укрепление открытого диалога с предпринимателями, расширение возможностей интерактивных услуг, что, уверен, сделает фискальную систему страны более комфортной для граждан и предприятий. Это особенно значимо сейчас, когда нам нужно добиться сохранения занятости и быстрейшего восстановления хозяйственной жизни, столкнувшейся с последствиями эпидемии. И здесь налоговые органы, общество, бизнес должны выступать как настоящие партнёры", - подчеркнул президент.Путин добавил, что рассчитывает на дальнейшее выполнение представителями налоговых органов возложенных на них обязанностей.

https://ria.ru/20201119/nalog-1585352588.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество