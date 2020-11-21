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Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
Путин поздравил россиян с Днем работника налоговых органов
Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работников налоговых органов и 30-летию ФНС России отметил, что за прошедшие годы ФНС нарастила потенциал, РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T09:37
2020-11-21T09:37
2020-11-21T09:37
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
общество
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении ко Дню работников налоговых органов и 30-летию ФНС России отметил, что за прошедшие годы ФНС нарастила потенциал, а также завоевала общественное доверие, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он добавил, что представители отрасли преобразовали российскую налоговую систему, обеспечили модернизацию профильного законодательства, ставшего более гибким и отвечающим национальным целям развития. Он также отметил успешную реализацию программы внедрения электронных, цифровых сервисов, позволившую увеличить результативность и прозрачность налогового администрирования, обеспечить защиту интересов государства и упростить процесс оплаты налогов."Сегодня необходимо поддерживать набранный темп работы. Продолжать курс на укрепление открытого диалога с предпринимателями, расширение возможностей интерактивных услуг, что, уверен, сделает фискальную систему страны более комфортной для граждан и предприятий. Это особенно значимо сейчас, когда нам нужно добиться сохранения занятости и быстрейшего восстановления хозяйственной жизни, столкнувшейся с последствиями эпидемии. И здесь налоговые органы, общество, бизнес должны выступать как настоящие партнёры", - подчеркнул президент.Путин добавил, что рассчитывает на дальнейшее выполнение представителями налоговых органов возложенных на них обязанностей.
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федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
в поздравлении ко Дню работников налоговых органов и 30-летию ФНС
России отметил, что за прошедшие годы ФНС нарастила потенциал, а также завоевала общественное доверие, телеграмма опубликована на сайте
Кремля.
"Поздравляю вас с Днём работника налоговых органов и 30-летием ФНС России. За прошедшие годы Федеральная налоговая служба значительно нарастила кадровый, организационный, технический потенциал, завоевала общественное доверие и весомый авторитет", - сказал Путин.
Он добавил, что представители отрасли преобразовали российскую налоговую систему, обеспечили модернизацию профильного законодательства, ставшего более гибким и отвечающим национальным целям развития. Он также отметил успешную реализацию программы внедрения электронных, цифровых сервисов, позволившую увеличить результативность и прозрачность налогового администрирования, обеспечить защиту интересов государства и упростить процесс оплаты налогов.
"Сегодня необходимо поддерживать набранный темп работы. Продолжать курс на укрепление открытого диалога с предпринимателями, расширение возможностей интерактивных услуг, что, уверен, сделает фискальную систему страны более комфортной для граждан и предприятий. Это особенно значимо сейчас, когда нам нужно добиться сохранения занятости и быстрейшего восстановления хозяйственной жизни, столкнувшейся с последствиями эпидемии. И здесь налоговые органы, общество, бизнес должны выступать как настоящие партнёры", - подчеркнул президент.
Путин добавил, что рассчитывает на дальнейшее выполнение представителями налоговых органов возложенных на них обязанностей.