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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201121/feofan-1585634749.html
Стало известно, где похоронят митрополита Феофана
Стало известно, где похоронят митрополита Феофана
Отпевание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, скончавшегося в пятницу, состоится в понедельник в Благовещенском соборе Казанского Кремля, погребен... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T08:01
2020-11-21T08:01
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
московская патриархия
рустам минниханов
общество
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КАЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Отпевание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, скончавшегося в пятницу, состоится в понедельник в Благовещенском соборе Казанского Кремля, погребен он будет за алтарём воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, сообщает Татарстанская митрополия.Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скоропостижно скончался в пятницу на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.Отмечается, что заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. На портале "Православие в Татарстане" будет организована прямая трансляция богослужений.Собор Казанской иконы Божией Матери был построен в 1798-1808 годах и освящён 30 мая 1808 года на месте явления одной из самых почитаемых в России святынь. С приходом советской власти храм был разрушен. Президент Татарстана Рустам Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. В 2016 году в день празднования обретения чудотворного образа патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте воссоздаваемого собора.В настоящее время строительство храма завершено, на куполах установлены кресты, на фасаде появились мозаичные иконы, завершена внутренняя отделка, ведутся иконописные работы, изготавливается мебель, благоустроена площадь вокруг собора. В феврале состоялось торжественное освящение Пещерного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы – на месте явления Казанского образа Божией Матери. Предварительно освящение собора Казанской иконы Божией Матери назначено на 21 июля 2021 года.
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религия, новости - религия и мировоззрение, московская патриархия, рустам минниханов, общество

Стало известно, где похоронят митрополита Феофана

08:01 21.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкМитрополит Казанский и Татарстанский Феофан
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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КАЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Отпевание митрополита Казанского и Татарстанского Феофана, скончавшегося в пятницу, состоится в понедельник в Благовещенском соборе Казанского Кремля, погребен он будет за алтарём воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией Матери, сообщает Татарстанская митрополия.
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан скоропостижно скончался в пятницу на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
"23 ноября в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоится отпевание новопреставленного митрополита Казанского и Татарстанского Феофана... Митрополит Феофан будет погребен за алтарем собора Казанской иконы Божией Матери Казанско-Богородицкого мужского монастыря", - говорится в сообщении.
Отмечается, что заупокойное богослужение возглавит управляющий делами Московской Патриархии митрополит Воскресенский Дионисий. На портале "Православие в Татарстане" будет организована прямая трансляция богослужений.
Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 12:39
Биография Митрополита Феофана
Собор Казанской иконы Божией Матери был построен в 1798-1808 годах и освящён 30 мая 1808 года на месте явления одной из самых почитаемых в России святынь. С приходом советской власти храм был разрушен. Президент Татарстана Рустам Минниханов 4 ноября 2015 года подписал указ о воссоздании собора Казанской иконы Божией Матери. В 2016 году в день празднования обретения чудотворного образа патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин освящения закладного камня на месте воссоздаваемого собора.
В настоящее время строительство храма завершено, на куполах установлены кресты, на фасаде появились мозаичные иконы, завершена внутренняя отделка, ведутся иконописные работы, изготавливается мебель, благоустроена площадь вокруг собора. В феврале состоялось торжественное освящение Пещерного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы – на месте явления Казанского образа Божией Матери. Предварительно освящение собора Казанской иконы Божией Матери назначено на 21 июля 2021 года.
 
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