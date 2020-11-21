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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201121/falsifikatsii-1585699512.html
Трамп пообещал сообщить о "беспрецедентных фальсификациях" на выборах
Трамп пообещал сообщить о "беспрецедентных фальсификациях" на выборах
Президент США Дональд Трамп после общения с законодателями Мичигана пообещал продемонстрировать "беспрецедентные фальсификации" на выборах в этом штате. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:44
2020-11-21T17:50
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после общения с законодателями Мичигана пообещал продемонстрировать "беспрецедентные фальсификации" на выборах в этом штате.Так он прокомментировал совместное заявление председателя сената Мичигана Майка Ширки и спикера палаты представителей штата Ли Чэтфилда.Также Трамп заявил о фальсификациях в Джорджии, где уже утвердили итоги выборов.Ранее губернатор штата Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Он отметил, что должен был заверить итоги в соответствии с законом.Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет подтвердил победу в штате демократа Джо Байдена, который опередил действующего президента-республиканца Дональда Трамп с отрывом всего в 13 тысяч голосов. Таким образом, Байден получает всех 16 выборщиков от данного штата.Ранее они были приглашены в Белый дом, где, как сообщают СМИ, их могли пытаться уговорить назначить других выборщиков, более дружественно настроенных к президенту. Однако Ширки и Чэтфилд не стали обещать поддержку Трампу.После встречи с ним они заявили, что будут следовать закону и обычному процессу, отметив, что утверждение результатов выборов должно проходить без угроз со стороны. При этом законодатели заверили, что фальсификации будут расследованы, если будут доказаны.По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html
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дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире

Трамп пообещал сообщить о "беспрецедентных фальсификациях" на выборах

17:44 21.11.2020 (обновлено: 17:50 21.11.2020)
 
© REUTERS / Shannon StapletonСторонники Дональда Трампа в штате Мичиган, США
Сторонники Дональда Трампа в штате Мичиган, США - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© REUTERS / Shannon Stapleton
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после общения с законодателями Мичигана пообещал продемонстрировать "беспрецедентные фальсификации" на выборах в этом штате.

"Это правда, но очень отличается от того, что сообщают СМИ. Мы покажем массовые и беспрецедентные фальсификации", - написал он в субботу в Twitter.

Так он прокомментировал совместное заявление председателя сената Мичигана Майка Ширки и спикера палаты представителей штата Ли Чэтфилда.
Также Трамп заявил о фальсификациях в Джорджии, где уже утвердили итоги выборов.

"Выходит информация о крупной фальсификации с голосованием о Джорджии. Ждите!" - написал он в субботу в своем Twitter.

Ранее губернатор штата Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Он отметил, что должен был заверить итоги в соответствии с законом.
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Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет подтвердил победу в штате демократа Джо Байдена, который опередил действующего президента-республиканца Дональда Трамп с отрывом всего в 13 тысяч голосов. Таким образом, Байден получает всех 16 выборщиков от данного штата.
Ранее они были приглашены в Белый дом, где, как сообщают СМИ, их могли пытаться уговорить назначить других выборщиков, более дружественно настроенных к президенту. Однако Ширки и Чэтфилд не стали обещать поддержку Трампу.
После встречи с ним они заявили, что будут следовать закону и обычному процессу, отметив, что утверждение результатов выборов должно проходить без угроз со стороны. При этом законодатели заверили, что фальсификации будут расследованы, если будут доказаны.
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По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.
Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденМичиганСШАВ мире
 
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