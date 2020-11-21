https://ria.ru/20201121/falsifikatsii-1585699512.html

Трамп пообещал сообщить о "беспрецедентных фальсификациях" на выборах

Трамп пообещал сообщить о "беспрецедентных фальсификациях" на выборах

Президент США Дональд Трамп после общения с законодателями Мичигана пообещал продемонстрировать "беспрецедентные фальсификации" на выборах в этом штате. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T17:44

2020-11-21T17:44

2020-11-21T17:50

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

мичиган

сша

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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после общения с законодателями Мичигана пообещал продемонстрировать "беспрецедентные фальсификации" на выборах в этом штате.Так он прокомментировал совместное заявление председателя сената Мичигана Майка Ширки и спикера палаты представителей штата Ли Чэтфилда.Также Трамп заявил о фальсификациях в Джорджии, где уже утвердили итоги выборов.Ранее губернатор штата Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Он отметил, что должен был заверить итоги в соответствии с законом.Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет подтвердил победу в штате демократа Джо Байдена, который опередил действующего президента-республиканца Дональда Трамп с отрывом всего в 13 тысяч голосов. Таким образом, Байден получает всех 16 выборщиков от данного штата.Ранее они были приглашены в Белый дом, где, как сообщают СМИ, их могли пытаться уговорить назначить других выборщиков, более дружественно настроенных к президенту. Однако Ширки и Чэтфилд не стали обещать поддержку Трампу.После встречи с ним они заявили, что будут следовать закону и обычному процессу, отметив, что утверждение результатов выборов должно проходить без угроз со стороны. При этом законодатели заверили, что фальсификации будут расследованы, если будут доказаны.По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.

https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html

https://ria.ru/20201109/ssha-1583630072.html

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дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире