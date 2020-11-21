https://ria.ru/20201121/falsifikatsii-1585699512.html
Трамп пообещал сообщить о "беспрецедентных фальсификациях" на выборах
Трамп пообещал сообщить о "беспрецедентных фальсификациях" на выборах
Президент США Дональд Трамп после общения с законодателями Мичигана пообещал продемонстрировать "беспрецедентные фальсификации" на выборах в этом штате. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T17:44
2020-11-21T17:44
2020-11-21T17:50
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп после общения с законодателями Мичигана пообещал продемонстрировать "беспрецедентные фальсификации" на выборах в этом штате.Так он прокомментировал совместное заявление председателя сената Мичигана Майка Ширки и спикера палаты представителей штата Ли Чэтфилда.Также Трамп заявил о фальсификациях в Джорджии, где уже утвердили итоги выборов.Ранее губернатор штата Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Он отметил, что должен был заверить итоги в соответствии с законом.Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет подтвердил победу в штате демократа Джо Байдена, который опередил действующего президента-республиканца Дональда Трамп с отрывом всего в 13 тысяч голосов. Таким образом, Байден получает всех 16 выборщиков от данного штата.Ранее они были приглашены в Белый дом, где, как сообщают СМИ, их могли пытаться уговорить назначить других выборщиков, более дружественно настроенных к президенту. Однако Ширки и Чэтфилд не стали обещать поддержку Трампу.После встречи с ним они заявили, что будут следовать закону и обычному процессу, отметив, что утверждение результатов выборов должно проходить без угроз со стороны. При этом законодатели заверили, что фальсификации будут расследованы, если будут доказаны.По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.
https://ria.ru/20201103/tramp-1582888716.html
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РИА Новости
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дональд трамп, джо байден, мичиган, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 21 ноя – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
после общения с законодателями Мичигана
пообещал продемонстрировать "беспрецедентные фальсификации" на выборах в этом штате.
"Это правда, но очень отличается от того, что сообщают СМИ. Мы покажем массовые и беспрецедентные фальсификации", - написал он в субботу в Twitter.
Так он прокомментировал совместное заявление председателя сената Мичигана Майка Ширки и спикера палаты представителей штата Ли Чэтфилда.
Также Трамп заявил о фальсификациях в Джорджии
, где уже утвердили итоги выборов.
"Выходит информация о крупной фальсификации с голосованием о Джорджии. Ждите!" - написал он в субботу в своем Twitter.
Ранее губернатор штата Брайан Кемп заверил итоги выборов, хотя и заявил о "значительных ошибках", допущенных при голосовании. Он отметил, что должен был заверить итоги в соответствии с законом.
Ранее госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что ручной пересчет подтвердил победу в штате демократа Джо Байдена
, который опередил действующего президента-республиканца Дональда Трамп с отрывом всего в 13 тысяч голосов. Таким образом, Байден получает всех 16 выборщиков от данного штата.
Ранее они были приглашены в Белый дом, где, как сообщают СМИ, их могли пытаться уговорить назначить других выборщиков, более дружественно настроенных к президенту. Однако Ширки и Чэтфилд не стали обещать поддержку Трампу.
После встречи с ним они заявили, что будут следовать закону и обычному процессу, отметив, что утверждение результатов выборов должно проходить без угроз со стороны. При этом законодатели заверили, что фальсификации будут расследованы, если будут доказаны.
По предварительным данным, республиканец Трамп проиграл выборы в Мичигане демократу Джо Байдену с разрывом примерно в 155 тысяч голосов.
Трамп не признает поражение на выборах и оспаривает предварительные результаты выборов в судах ряда штатов.