Правительство одобрило проект о сниженных тарифах на электроэнергию
© Фото : "Россети Московский регион"Опоры ЛЭП
© Фото : "Россети Московский регион"
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, направленного на сохранение сниженных до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию до 2028 года в отношении потребителей, присоединённых к электрическим сетям на низком уровне напряжения, сообщается на сайте кабмина в субботу.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что проект федерального закона направлен на сохранение сниженных до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию до 2028 года в отношении потребителей, присоединённых к электрическим сетям на низком уровне напряжения, предприятий малого и среднего бизнеса, присоединённых к электрическим сетям на среднем уровне напряжения, потребителей, осуществляющих свою деятельность в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток и расположенных в территориально изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа, а также иных энергосистемах ДФО, перечень которых утверждается правительством РФ.