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Правительство одобрило проект о сниженных тарифах на электроэнергию
Правительство одобрило проект о сниженных тарифах на электроэнергию
Правительство РФ одобрило проект федерального закона, направленного на сохранение сниженных до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию до 2028 РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T14:40
2020-11-21T14:40
правительство рф
экономика
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, направленного на сохранение сниженных до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию до 2028 года в отношении потребителей, присоединённых к электрическим сетям на низком уровне напряжения, сообщается на сайте кабмина в субботу."Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.Отмечается, что проект федерального закона направлен на сохранение сниженных до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию до 2028 года в отношении потребителей, присоединённых к электрическим сетям на низком уровне напряжения, предприятий малого и среднего бизнеса, присоединённых к электрическим сетям на среднем уровне напряжения, потребителей, осуществляющих свою деятельность в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток и расположенных в территориально изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа, а также иных энергосистемах ДФО, перечень которых утверждается правительством РФ.
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правительство рф, экономика

Правительство одобрило проект о сниженных тарифах на электроэнергию

14:40 21.11.2020
 
© Фото : "Россети Московский регион"Опоры ЛЭП
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : "Россети Московский регион"
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило проект федерального закона, направленного на сохранение сниженных до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию до 2028 года в отношении потребителей, присоединённых к электрическим сетям на низком уровне напряжения, сообщается на сайте кабмина в субботу.
"Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об электроэнергетике" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 17:25
Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5 процентов
Отмечается, что проект федерального закона направлен на сохранение сниженных до среднероссийского уровня тарифов на электрическую энергию до 2028 года в отношении потребителей, присоединённых к электрическим сетям на низком уровне напряжения, предприятий малого и среднего бизнеса, присоединённых к электрическим сетям на среднем уровне напряжения, потребителей, осуществляющих свою деятельность в рамках территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток и расположенных в территориально изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа, а также иных энергосистемах ДФО, перечень которых утверждается правительством РФ.
 
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