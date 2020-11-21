Путин отметил вклад США в восстановление мировой экономики

"Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 триллионов долларов. И вот сейчас президент США только говорил об усилиях Соединенных Штатов. Действительно, это большой очень вклад и в восстановление экономики США, а значит, и в восстановление мировой экономики", - сказал президент РФ, выступая на саммите G20.