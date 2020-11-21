https://ria.ru/20201121/ekonomika-1585691263.html
Путин отметил вклад США в восстановление мировой экономики
Путин отметил вклад США в восстановление мировой экономики
Президент РФ Владимир Путин назвал большим вклад США в дело восстановления мировой экономики. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:49
2020-11-21T16:49
2020-11-21T17:20
россия
большая двадцатка
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал большим вклад США в дело восстановления мировой экономики.Он отметил, что Россия высоко оценивает усилия Саудовской Аравии в качестве председателя G20: в сложившейся ситуации текущая повестка была перефокусирована на восстановление мировой экономики, защиту здоровья и благополучия людей.
https://ria.ru/20201031/prezident-1582360305.html
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россия, большая двадцатка, владимир путин, сша, в мире