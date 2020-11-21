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Путин отметил вклад США в восстановление мировой экономики
Путин отметил вклад США в восстановление мировой экономики
Президент РФ Владимир Путин назвал большим вклад США в дело восстановления мировой экономики. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:49
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россия
большая двадцатка
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал большим вклад США в дело восстановления мировой экономики.Он отметил, что Россия высоко оценивает усилия Саудовской Аравии в качестве председателя G20: в сложившейся ситуации текущая повестка была перефокусирована на восстановление мировой экономики, защиту здоровья и благополучия людей.
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россия, большая двадцатка, владимир путин, сша, в мире

Путин отметил вклад США в восстановление мировой экономики

16:49 21.11.2020 (обновлено: 17:20 21.11.2020)
 
© AP Photo / David GoldmanНефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас
Нефтеперерабатывающий завод в Порт-Артуре, штат Техас - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© AP Photo / David Goldman
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал большим вклад США в дело восстановления мировой экономики.

"Наши страны сформировали пакет стимулов для мировой экономики совокупно в размере 12 триллионов долларов. И вот сейчас президент США только говорил об усилиях Соединенных Штатов. Действительно, это большой очень вклад и в восстановление экономики США, а значит, и в восстановление мировой экономики", - сказал президент РФ, выступая на саммите G20.

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Он отметил, что Россия высоко оценивает усилия Саудовской Аравии в качестве председателя G20: в сложившейся ситуации текущая повестка была перефокусирована на восстановление мировой экономики, защиту здоровья и благополучия людей.

"Опираясь на опыт борьбы с глобальным финансовым кризисом 2008-2009 года, "двадцатка" запустила целый ряд многосторонних инициатив по купированию экономических рисков, связанных с пандемией, и по восстановлению деловой активности, в том числе по линии ключевых институтов глобального управления. А это Организация Объединённых Наций, Всемирная организация здравоохранения, МВФ, Всемирный банк и другие", - отметил Путин.

 
РоссияБольшая двадцаткаВладимир ПутинСШАВ мире
 
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