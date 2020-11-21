https://ria.ru/20201121/dva-mesyatsa-v-plenu-malchika-uderzhival-shizofrenik-1585642384.html
Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы "Лиза Алерт".
2020-11-21T10:04
2020-11-21T10:04
2020-11-21T10:04
видео
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585642261_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_a07f38416d9e85dbc80bc7f0a6434418.jpg
Похитителем оказался 26-летний житель деревни Макариха, человек с психическими отклонениями. По данным СМИ, мужчина сексуально развращал первоклассника, но физического насилия над ним не совершал. Оперативники взяли дом похитителя штурмом. Школьника осмотрели медики – физических повреждений не обнаружили. Мальчика передали родителям. По словам детского омбудсмена, он чувствует себя нормально.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585642261_99:0:579:360_1400x0_80_0_0_6958f6dbde7c72e0e9d8c3729172ebec.jpg
Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы «Лиза Алерт». Похитителем оказался 26-летний житель деревни Макариха, человек с психическими отклонениями. По данным СМИ, мужчина сексуально развращал первоклассника, но физического насилия над ним не совершал. Оперативники взяли дом похитителя штурмом. Школьника осмотрели медики – физических повреждений не обнаружили. Мальчика передали родителям. По словам детского омбудсмена, он чувствует себя нормально.
2020-11-21T10:04
true
PT2M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, видео, происшествия
Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы "Лиза Алерт".
2020-11-21T10:04
true
PT2M19S
Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы "Лиза Алерт".