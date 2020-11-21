https://ria.ru/20201121/dva-mesyatsa-v-plenu-malchika-uderzhival-shizofrenik-1585642384.html

Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник

Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник

Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы "Лиза Алерт".

2020-11-21T10:04

2020-11-21T10:04

2020-11-21T10:04

видео

происшествия

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Похитителем оказался 26-летний житель деревни Макариха, человек с психическими отклонениями. По данным СМИ, мужчина сексуально развращал первоклассника, но физического насилия над ним не совершал. Оперативники взяли дом похитителя штурмом. Школьника осмотрели медики – физических повреждений не обнаружили. Мальчика передали родителям. По словам детского омбудсмена, он чувствует себя нормально.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы «Лиза Алерт». Похитителем оказался 26-летний житель деревни Макариха, человек с психическими отклонениями. По данным СМИ, мужчина сексуально развращал первоклассника, но физического насилия над ним не совершал. Оперативники взяли дом похитителя штурмом. Школьника осмотрели медики – физических повреждений не обнаружили. Мальчика передали родителям. По словам детского омбудсмена, он чувствует себя нормально. 2020-11-21T10:04 true PT2M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, видео, происшествия