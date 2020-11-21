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Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы "Лиза Алерт".
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видео
происшествия
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Похитителем оказался 26-летний житель деревни Макариха, человек с психическими отклонениями. По данным СМИ, мужчина сексуально развращал первоклассника, но физического насилия над ним не совершал. Оперативники взяли дом похитителя штурмом. Школьника осмотрели медики – физических повреждений не обнаружили. Мальчика передали родителям. По словам детского омбудсмена, он чувствует себя нормально.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы «Лиза Алерт». Похитителем оказался 26-летний житель деревни Макариха, человек с психическими отклонениями. По данным СМИ, мужчина сексуально развращал первоклассника, но физического насилия над ним не совершал. Оперативники взяли дом похитителя штурмом. Школьника осмотрели медики – физических повреждений не обнаружили. Мальчика передали родителям. По словам детского омбудсмена, он чувствует себя нормально.
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60
видео, видео, происшествия
Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник
Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы "Лиза Алерт".
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Два месяца в плену: мальчика удерживал шизофреник

10:04 21.11.2020
 
Читать ria.ru в
Шизофреник два месяца удерживал мальчика в плену. 7-летний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Владимирской области. Два месяца его искали сотни сотрудников полиции, МЧС, СКР, добровольцы "Лиза Алерт".
Похитителем оказался 26-летний житель деревни Макариха, человек с психическими отклонениями. По данным СМИ, мужчина сексуально развращал первоклассника, но физического насилия над ним не совершал. Оперативники взяли дом похитителя штурмом. Школьника осмотрели медики – физических повреждений не обнаружили. Мальчика передали родителям. По словам детского омбудсмена, он чувствует себя нормально.
 
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