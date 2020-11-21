https://ria.ru/20201121/donbass-1585683429.html

В ЛНР ответили на обвинения Украины о нежелании открывать КПП в Донбассе

В ЛНР ответили на обвинения Украины о нежелании открывать КПП в Донбассе

ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева посоветовала... РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:00

2020-11-21T16:00

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ситуация в днр и лнр

ольга кобцева

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ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева посоветовала представителям Киева перед публичными заявлениями знакомиться с реальной картиной происходящего на минских переговорах, отметив, что в республике надеются достичь договоренности о пунктах пропуска.Внеочередное заседание гуманитарной подгруппы состоялось в минувший четверг. Пресс-служба делегации Киева заявила, что удалось согласовать новые технические детали, необходимые для возобновления работы КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", однако, по заявлению представителя ЛНР, заседание завершилось безрезультатно. Следующее заседание подгрупп по Донбассу запланировано на 24 ноября.Кобцева призвала Киев быть объективными и выразила надежду, что заявления представителей Киева, что люди, пересекающие линию соприкосновения, смогут получить пенсию и вернуться обратно в ЛНР, будут реальностью. "Кто как не Арестович должен знать, что на украинском правительстве лежит обязанность выплаты пенсий и социальных пособий населению Донбасса. Эта та норма, которую Украина не выполняла и не выполняет на протяжении всех шести лет", - подчеркнула Кобцева.Она уточнила, что Луганск не предложил Киеву ничего нового в плане организации технических моментов для функционирования КПП, лишь предложил воспользоваться опытом работы в этом направлении между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой, где подобные КПП уже функционируют.Ранее погранслужба Украины заявила, что все КПП через линию соприкосновения в Донбассе возобновили работу с 10 ноября, также открылись два новых: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html

https://ria.ru/20201111/zhirinovskiy-1584163085.html

https://ria.ru/20201121/genotsid-1585655109.html

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ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, лнр, донбасс, украина, в мире