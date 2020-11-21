Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/donbass-1585683429.html
В ЛНР ответили на обвинения Украины о нежелании открывать КПП в Донбассе
В ЛНР ответили на обвинения Украины о нежелании открывать КПП в Донбассе
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева посоветовала... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:00
2020-11-21T22:11
ситуация в днр и лнр
ольга кобцева
лнр
донбасс
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583971752_0:0:2992:1682_1400x0_80_0_0_9425075e87f6405ceadca6556bf0f385.jpg
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева посоветовала представителям Киева перед публичными заявлениями знакомиться с реальной картиной происходящего на минских переговорах, отметив, что в республике надеются достичь договоренности о пунктах пропуска.Внеочередное заседание гуманитарной подгруппы состоялось в минувший четверг. Пресс-служба делегации Киева заявила, что удалось согласовать новые технические детали, необходимые для возобновления работы КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", однако, по заявлению представителя ЛНР, заседание завершилось безрезультатно. Следующее заседание подгрупп по Донбассу запланировано на 24 ноября.Кобцева призвала Киев быть объективными и выразила надежду, что заявления представителей Киева, что люди, пересекающие линию соприкосновения, смогут получить пенсию и вернуться обратно в ЛНР, будут реальностью. "Кто как не Арестович должен знать, что на украинском правительстве лежит обязанность выплаты пенсий и социальных пособий населению Донбасса. Эта та норма, которую Украина не выполняла и не выполняет на протяжении всех шести лет", - подчеркнула Кобцева.Она уточнила, что Луганск не предложил Киеву ничего нового в плане организации технических моментов для функционирования КПП, лишь предложил воспользоваться опытом работы в этом направлении между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой, где подобные КПП уже функционируют.Ранее погранслужба Украины заявила, что все КПП через линию соприкосновения в Донбассе возобновили работу с 10 ноября, также открылись два новых: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией.По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201120/reintegratsiya-1585529136.html
https://ria.ru/20201111/zhirinovskiy-1584163085.html
https://ria.ru/20201121/genotsid-1585655109.html
донбасс
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583971752_60:0:2791:2048_1400x0_80_0_0_64cc122fe05fcd0ad515ffcd7f2eaba8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, ольга кобцева, лнр, донбасс, украина, в мире

В ЛНР ответили на обвинения Украины о нежелании открывать КПП в Донбассе

16:00 21.11.2020 (обновлено: 22:11 21.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкСотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Сотрудник СЦКК на контрольном пункте въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 21 ноя - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева посоветовала представителям Киева перед публичными заявлениями знакомиться с реальной картиной происходящего на минских переговорах, отметив, что в республике надеются достичь договоренности о пунктах пропуска.
Внеочередное заседание гуманитарной подгруппы состоялось в минувший четверг. Пресс-служба делегации Киева заявила, что удалось согласовать новые технические детали, необходимые для возобновления работы КПП "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое", однако, по заявлению представителя ЛНР, заседание завершилось безрезультатно. Следующее заседание подгрупп по Донбассу запланировано на 24 ноября.
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
20 ноября, 14:55
Киев намерен реинтегрировать Донбасс только вместе с Крымом

"Кто как не Арестович (советник по информационной политике украинской делегации в контактной группе Алексей Арестович - ред.) знает, как себя неприлично ведут представители Украины в рамках переговорного процесса, переходя на крик, на диктаторство, уходя от желания находить компромиссы. Кто как не представители Украины дают затем лживые, ничем не обоснованные заявления в паблик. Хотелось бы пожелать господину Арестовичу, прежде чем делать публичные заявления, сначала ознакомиться с реальной картиной переговорного процесса", - заявила Кобцева, комментируя обвинения украинского советника, что ЛНР "комплексует" из-за открытия КПВВ и не может договориться с Киевом по этому вопросу.

Кобцева призвала Киев быть объективными и выразила надежду, что заявления представителей Киева, что люди, пересекающие линию соприкосновения, смогут получить пенсию и вернуться обратно в ЛНР, будут реальностью. "Кто как не Арестович должен знать, что на украинском правительстве лежит обязанность выплаты пенсий и социальных пособий населению Донбасса. Эта та норма, которую Украина не выполняла и не выполняет на протяжении всех шести лет", - подчеркнула Кобцева.
Она уточнила, что Луганск не предложил Киеву ничего нового в плане организации технических моментов для функционирования КПП, лишь предложил воспользоваться опытом работы в этом направлении между Киевом и самопровозглашенной Донецкой народной республикой, где подобные КПП уже функционируют.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 18:00
Жириновский назвал идею Киева переселить россиян из Донбасса фашизмом

"В преддверии предстоящей видеоконференции гуманитарной группы, которая состоится 24 ноября, мы рассчитываем на то, что украинская сторона с объективной позицией позволит наконец-то достичь договоренности с Луганском и позволит гражданам пересекать линию соприкосновения в безопасных и комфортных условиях", - заявила Кобцева.

Ранее погранслужба Украины заявила, что все КПП через линию соприкосновения в Донбассе возобновили работу с 10 ноября, также открылись два новых: "Луганск-Счастье" и "Первомайск-Золотое". В ЛНР назвали одностороннее открытие пунктов пропуска провокацией.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведет к гуманитарной катастрофе в регионе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
Вчера, 12:04
СК возбудил дело против "Правого сектора"* за геноцид жителей Донбасса
 
Ситуация в ДНР и ЛНРОльга КобцеваЛНРДонбассУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
07:57Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
07:33Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
07:20National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей
06:51Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии
06:50Китай из-за COVID ввел карантин в городском округе на границе с Россией
Лента новостейМолния