https://ria.ru/20201121/desert-1585686885.html

"Воплощение зла": в Сети нашли "самое мерзкое в мире" блюдо

"Воплощение зла": в Сети нашли "самое мерзкое в мире" блюдо

Пользователи Сети назвали "самым мерзким в мире" пирог, приготовленный одним из подписчиков группы в Facebook, посвященной кулинарии. РИА Новости, 21.11.2020

2020-11-21T16:27

2020-11-21T16:27

2020-11-21T19:08

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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "самым мерзким в мире" пирог, приготовленный одним из подписчиков группы в Facebook, посвященной кулинарии. В сообществе Rate My Plate появилась фотография необычного блюда, напоминающего запеченный сыр. Однако разместивший ее Терри А. заявил, что приготовил домашний лимонный пирог с безе.В комментариях к публикации десерт признали "самым отвратительным в мире", сравнили с 2020-м годом и предположили, что продукты, из которых готовился торт, были испорчены.Подписчики группы также назвали блюдо "воплощением чистого зла" и допустили, что автор несколько раз уронил его перед тем, как сфотографировать.Тем не менее нашлись и те, кто поддержал пользователя: некоторые призвали оценивать пирог не только по внешнему виду, предположив, что он мог оказаться вкусным, а один из членов группы и вовсе отметил, что снимок напоминает ему о чаепитиях с бабушкой.

https://ria.ru/20201027/-korm-1581617992.html

https://ria.ru/20200921/pirog-1577572108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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facebook, еда, кулинария, в мире