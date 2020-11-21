https://ria.ru/20201121/desert-1585686885.html
"Воплощение зла": в Сети нашли "самое мерзкое в мире" блюдо
"Воплощение зла": в Сети нашли "самое мерзкое в мире" блюдо
Пользователи Сети назвали "самым мерзким в мире" пирог, приготовленный одним из подписчиков группы в Facebook, посвященной кулинарии. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:27
2020-11-21T16:27
2020-11-21T19:08
facebook
еда
кулинария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585681707_0:438:1072:1041_1400x0_80_0_0_9759636328f0177a39045f3cf21bb846.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "самым мерзким в мире" пирог, приготовленный одним из подписчиков группы в Facebook, посвященной кулинарии. В сообществе Rate My Plate появилась фотография необычного блюда, напоминающего запеченный сыр. Однако разместивший ее Терри А. заявил, что приготовил домашний лимонный пирог с безе.В комментариях к публикации десерт признали "самым отвратительным в мире", сравнили с 2020-м годом и предположили, что продукты, из которых готовился торт, были испорчены.Подписчики группы также назвали блюдо "воплощением чистого зла" и допустили, что автор несколько раз уронил его перед тем, как сфотографировать.Тем не менее нашлись и те, кто поддержал пользователя: некоторые призвали оценивать пирог не только по внешнему виду, предположив, что он мог оказаться вкусным, а один из членов группы и вовсе отметил, что снимок напоминает ему о чаепитиях с бабушкой.
https://ria.ru/20201027/-korm-1581617992.html
https://ria.ru/20200921/pirog-1577572108.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585681707_0:384:1072:1188_1400x0_80_0_0_ad3a6e2bfd413db17fa51b48d95f70d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, еда, кулинария, в мире
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "самым мерзким в мире" пирог, приготовленный одним из подписчиков группы в Facebook, посвященной кулинарии.
В сообществе Rate My Plate
появилась фотография необычного блюда, напоминающего запеченный сыр. Однако разместивший ее Терри А. заявил, что приготовил домашний лимонный пирог с безе.
В комментариях к публикации десерт признали "самым отвратительным в мире", сравнили с 2020-м годом и предположили, что продукты, из которых готовился торт, были испорчены.
Подписчики группы также назвали блюдо "воплощением чистого зла" и допустили, что автор несколько раз уронил его перед тем, как сфотографировать.
Тем не менее нашлись и те, кто поддержал пользователя: некоторые призвали оценивать пирог не только по внешнему виду, предположив, что он мог оказаться вкусным, а один из членов группы и вовсе отметил, что снимок напоминает ему о чаепитиях с бабушкой.