Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201121/desert-1585686885.html
"Воплощение зла": в Сети нашли "самое мерзкое в мире" блюдо
"Воплощение зла": в Сети нашли "самое мерзкое в мире" блюдо
Пользователи Сети назвали "самым мерзким в мире" пирог, приготовленный одним из подписчиков группы в Facebook, посвященной кулинарии. РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T16:27
2020-11-21T19:08
facebook
еда
кулинария
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585681707_0:438:1072:1041_1400x0_80_0_0_9759636328f0177a39045f3cf21bb846.jpg
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "самым мерзким в мире" пирог, приготовленный одним из подписчиков группы в Facebook, посвященной кулинарии. В сообществе Rate My Plate появилась фотография необычного блюда, напоминающего запеченный сыр. Однако разместивший ее Терри А. заявил, что приготовил домашний лимонный пирог с безе.В комментариях к публикации десерт признали "самым отвратительным в мире", сравнили с 2020-м годом и предположили, что продукты, из которых готовился торт, были испорчены.Подписчики группы также назвали блюдо "воплощением чистого зла" и допустили, что автор несколько раз уронил его перед тем, как сфотографировать.Тем не менее нашлись и те, кто поддержал пользователя: некоторые призвали оценивать пирог не только по внешнему виду, предположив, что он мог оказаться вкусным, а один из членов группы и вовсе отметил, что снимок напоминает ему о чаепитиях с бабушкой.
https://ria.ru/20201027/-korm-1581617992.html
https://ria.ru/20200921/pirog-1577572108.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/15/1585681707_0:384:1072:1188_1400x0_80_0_0_ad3a6e2bfd413db17fa51b48d95f70d4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
facebook, еда, кулинария, в мире

"Воплощение зла": в Сети нашли "самое мерзкое в мире" блюдо

16:27 21.11.2020 (обновлено: 19:08 21.11.2020)
 
© Фото : @RateMyPlateNow/FacebookЛимонный пирог от Terry A
Лимонный пирог от Terry A - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© Фото : @RateMyPlateNow/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Пользователи Сети назвали "самым мерзким в мире" пирог, приготовленный одним из подписчиков группы в Facebook, посвященной кулинарии.
В сообществе Rate My Plate появилась фотография необычного блюда, напоминающего запеченный сыр. Однако разместивший ее Терри А. заявил, что приготовил домашний лимонный пирог с безе.
Кулинарное шоу FoodTribe - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 01:45Культура
Ведущий Top Gear показал, как готовить съедобный пирог из кошачьего корма
В комментариях к публикации десерт признали "самым отвратительным в мире", сравнили с 2020-м годом и предположили, что продукты, из которых готовился торт, были испорчены.
Подписчики группы также назвали блюдо "воплощением чистого зла" и допустили, что автор несколько раз уронил его перед тем, как сфотографировать.
Тем не менее нашлись и те, кто поддержал пользователя: некоторые призвали оценивать пирог не только по внешнему виду, предположив, что он мог оказаться вкусным, а один из членов группы и вовсе отметил, что снимок напоминает ему о чаепитиях с бабушкой.
Яблочный пирог - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
21 сентября, 19:46
Названы десять ошибок, которые "погубят" яблочный пирог
 
FacebookЕдаКулинарияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48Европейские страны намерены самостоятельно проводить полеты в космос
09:45В Кировской области семья погибла при пожаре в частном доме
09:35Российский ученый рассказал о способе нейтрализовать коронавирус
09:09США перебросили стратегические бомбардировщики на Ближний Восток
09:07В Москве строительный кран обрушился на жилой дом
09:06Банки придумали, как увеличить шансы клиентов вернуть украденные деньги
09:03В Москве еще 5245 человек выздоровели от COVID-19
09:02Москвичей предупредили о снеге и порывистом ветре в воскресенье
08:36Мост на остров Русский откроют, когда потеплеет
08:34Российские самолеты доставят военных инженеров в Карабах
08:32Собянин отметил вклад волонтеров в борьбу с пандемией
08:29Меладзе вновь заявил о проблемах артистов
08:29В пригороде Владивостока восстановили свет
08:22Власти заявили о практически полном разрушении города Мартуни в Карабахе
08:03Россияне назвали худшие новогодние подарки
07:57Правящая партия Грузии победила на выборах во всех одномандатных округах
07:33Трамп заявил, что у него хватает данных для пересмотра итогов выборов
07:20National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей
06:51Штаб Трампа потребовал нового пересчета голосов в Джорджии
06:50Китай из-за COVID ввел карантин в городском округе на границе с Россией
Лента новостейМолния