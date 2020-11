https://ria.ru/20201121/bjork-1585532115.html

И у эльфов бывают юбилеи. Бьорк исполняется 55 лет

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости, Павел Сурков. Бьорк — музыкант абсолютно иномирный: пришелица из не до конца понятной культуры, исполняющая, с одной стороны, невероятно красивую, а с другой — потрясающе сложную музыку. Категория возраста вообще никак не стыкуется с гостями из иных миров, но объективная реальность порой безжалостна. Бьорк исполняется 55 лет. О том, как ее съел медведь, какое отношение к музыке имеет пила и когда выйдет новый диск, — в материале РИА Новости.Загадочная дочь ГудмундаГде она, та крохотная и далекая Исландия, о которой мы так мало знаем. Некая земля из древних сказаний, край туманов и вулканов, где у жителей нет даже фамилий, а только отчества. Вот и она — Бьорк Гудмундсдоттир, дочь Гудмунда, Гудмундовна. Если быть совсем точным — пожалуй, первый и главный культурный символ современной Исландии: человек вне границ, вне форматов, вне миров.Первую пластинку она записала в 11 лет вместе с отчимом — тот играл на гитаре, а малышка Бьорк пела, причем не только детские песни, но и кавер-версию битловской "Тhe Fool On The Hill". Юное дарование пришлось по сердцу исландской публике — альбом получил платиновый статус, и все стали ждать, во что же превратится Бьорк, когда вырастет.Группа The Sugarcubes, которую она организовала, играла довольно типичную альтернативу конца 80-х — начала 90-х. Но Бьорк четко демонстрировала, что в рамках привычных и понятных музыкальных форматов ей откровенно тесно. Она то отвлекалась на электронные проекты, то пела джаз, а затем распустила группу и превратилась в полноценного сольного артиста, яркую индивидуальность, единственную и неповторимую.Ее первый сольный альбом, так и названный, "Debut", оказался абсолютным хитом, а клип Human Behaviour, блестяще снятый Мишелем Гондри, сразу задал важный вектор творчества. Видеоряд вдохновлен норштейновским "Ежиком в тумане", только в центре клипа — огромный плюшевый медведь, словно вышедший из сказки о липовой ноге, — страшный образ детского ужаса. В итоге зверь съедает Бьорк (правда, до этого она успевает водрузить на Луне советский флаг). Вот это сочетание детской непосредственности, невероятной фантастичности и многоплановости песен и стало визитной карточкой певицы. А также, конечно, вокал — мощный, но способный мгновенно слабеть чуть ли не до интимного шепота. Переходы даются Бьорк настолько непринужденно, что, услышав ее голос однажды, не забудешь никогда.Все страньше и страньшеКаждая ее следующая пластинка — новый эксперимент: музыкальный, стихотворный, аранжировочный, технический. Вслед за головокружительным альбомом "Homogenic", где Бьорк сотрудничала с японским музыкантом Ясухиро Кобаяси, последовал дебют в кинематографе. Великий и ужасный Ларс фон Триер пригласил ее на главную роль в фильме "Танцующая в темноте", который Бьорк украсила и собственными песнями. В Каннах она получила приз как актриса, а "I’ve seen it all" номинировали на "Оскар"."Маленький исландский эльф" постепенно должен был превратиться в гранд-диву альтернативной музыки, но Бьорк чужды любые рамки. Например, для альбома "Medulla" она вообще захотела отойти от традиционных способов звукоизвлечения, построив все исключительно на звуках, воспроизводимых телом (с примесью электроники, конечно). Но совсем без инструментов не обошлось, хотя среди них попадались весьма экзотические — например, там есть соло на пиле.Она начинает соединять техно-арт и музыку, появляется проект "Biophilia" — больше, чем музыкальный альбом. Это сочетание новых технологий, цифровых арт-инсталляций, неожиданного звучания и концертных шоу. И в центре всего — она, Бьорк, порой маленькая, беззащитная, словно девочка, потерявшаяся в лесу, как в том самом первом клипе. Даже личные трагедии она сублимирует в музыке — так родились два ее недавних диска: "Vulnicura" и "Utopia" (Бьорк всегда называет пластинки коротко, одним словом).Певица в прямом смысле может свести с ума: еще в середине 90-х один психованный поклонник послал ей по почте бомбу, а затем покончил с собой на камеру (в результате переживаний после этого зловещего события и появились песни, которые потом вошли в "Homogenic"). Да и каждое ее шоу — сплав удивительных фантазий и технологий: чего стоят, например, катушки Теслы, которые она частенько использует для оформления концертов.Она ни на секунду не останавливается: звучат заверения в том, что Бьорк вот-вот выпустит новый альбом. Правда, пандемия коронавируса внесла коррективы в планы певицы. Отложился масштабный тур, в рамках которого она должна была приехать в Россию. Но Бьорк в результате сосредоточилась на студийной работе — так что, похоже, мы скоро услышим ее новые записи. И какими они будут, можно только гадать.Бьорк редко дает полноценные интервью, хотя всегда с радостью рассказывает о тонкостях процесса записи дисков. Фактически раскладывает всю технологию работы со звуком: это для нее действительно важно, тут она открыта для экспериментов и останавливаться точно не собирается.Ну в самом деле, какое значение имеет время для фантастических существ? У эльфов, тем более выросших в туманных исландских просторах, нет и не может быть возраста. Это все — какая-то нелепая условность цифр, к которой сама Бьорк точно имеет мало отношения.

исландия

