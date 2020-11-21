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Эксперт оценила законопроект о "вынужденно безработных"
Эксперт оценила законопроект о "вынужденно безработных"
Эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова в беседе с телеканалом... РИА Новости, 21.11.2020
2020-11-21T13:06
2020-11-21T13:06
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова в беседе с телеканалом "Звезда" назвала законопроект о "вынужденно безработных" реальной помощью для среднего и малого бизнеса."На период пандемии это действительная помощь малому и среднему бизнесу, так как они действительно пострадали", — отметила эксперт, добавив, что необходим более четкий механизм получения средств.Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит новую категорию — "вынужденно безработных". Авторы пояснили, что во время ограничений из-за коронавируса многим ИП пришлось приостановить работу. Это, в свою очередь, привело к задержкам, а также невыплатам зарплат. Однако, люди, которых работодатель не обеспечил работой, не признаются, согласно закону, безработными. Это и стало причиной идеи ввести новую категорию безработных граждан — "вынужденно безработные". К ней предлагается отнести тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности, который вводится в условиях режима чрезвычайной готовности или ЧС. Для "вынужденно безработных" предлагается ввести специальное пособие, величина которого будет не менее средней месячной зарплаты гражданина и не ниже МРОТ. В это время работодатель не будет платить зарплату, однако он не имеет право расторгнуть трудовой договор.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн, госдума рф, работа, общество

Эксперт оценила законопроект о "вынужденно безработных"

13:06 21.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 21.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Эксперт по трудовому праву, преподаватель РУДН, государственный инспектор труда Федеральной службы по труду и занятости Ольга Петрова в беседе с телеканалом "Звезда" назвала законопроект о "вынужденно безработных" реальной помощью для среднего и малого бизнеса.
"На период пандемии это действительная помощь малому и среднему бизнесу, так как они действительно пострадали", — отметила эксперт, добавив, что необходим более четкий механизм получения средств.
Ранее стало известно, что депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект, который вводит новую категорию — "вынужденно безработных". Авторы пояснили, что во время ограничений из-за коронавируса многим ИП пришлось приостановить работу. Это, в свою очередь, привело к задержкам, а также невыплатам зарплат. Однако, люди, которых работодатель не обеспечил работой, не признаются, согласно закону, безработными.
Это и стало причиной идеи ввести новую категорию безработных граждан — "вынужденно безработные". К ней предлагается отнести тех, кого работодатели не могут обеспечить работой из-за временного запрета деятельности, который вводится в условиях режима чрезвычайной готовности или ЧС. Для "вынужденно безработных" предлагается ввести специальное пособие, величина которого будет не менее средней месячной зарплаты гражданина и не ниже МРОТ. В это время работодатель не будет платить зарплату, однако он не имеет право расторгнуть трудовой договор.
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